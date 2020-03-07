"Будь проклят тот, кто пустит воду": в Крыму заявили, что катастрофы с водой нет

В Крыму заявили, что у них нет проблем с водой / УНИАН

Ситуация с водой в аннексированном Крыму не катастрофическая, убежден крымскотатарский активист Нариман Джелял.

"Я живу в Крыму постоянно. Ситуация такая, какая была там всегда. На полуострове всегда ощущались проблемы с водой, но, в принципе, для потребления населения ее было достаточно. Проблемы испытывали несколько городов, и днепровская вода была, в первую очередь, необходима для сельского хозяйства – это северные районы Крыма, где выращивали рис и овощи. Сейчас российские власти хищнически отнеслись к этому и расконсервировали скважины, потому что завод "Крымский титан" очень активно потребляет воду, а громадное строительство также требует больших ее объемов. Это никак не связано с объемами, необходимыми гражданам Украины, о которых так печется премьер-министр. Катастрофы нет!" – высказался Джелял в эфира ради Крым.Реалии.

Отметим, в комментариях под видео высказали свое мнение относительно подачи воды в Крым и другие жители полуострова.

"Привет я из Крыма!! Украинцы давайте в место воды ПИВО !!!! Че слабо??", - пишет Геннадий Куликов.

"Не надоело ежедневно "толочь воду в ступе" про воду? Украина, как старая дева назойливо кокетничает на тему "дать или не дать", хотя её "об этом" не просят. :-) Или просто денег не хватает в украинском бюджете?", - добавил Александр Трофимов.

"Будь проклят тот, кто пустит воду в Крым!", - пишет Артур Адам.

"Что ты заладил, есть деньги - бери воду в супермаркете, тебе ж объясняют, бесплатно любой гражданин получит столько, сколько нужно, бесплатно и без ограничений. А лето на самом деле будет непредсказуемое в плане жары и отсутствия осадков. Я считаю, премьер правильную делает ставку, акцент на том, что Крым украинский. В самый критический и ответственный момент путин, я уверен, бросит и украинцев, и Крым, помогая, возможно, понаехавшим, и то не факт. А УКРАИНА наоборот, своих не бросает, и в самый такой момент подставит плечо, а пукин сбежит", - высказалась Злата Ройс.

"Как бы юридически не выглядела ситуация с Крымом , но перекрывать канал с водой , необходимой людям это геноцид ! Нариман , говорите честно , вода необходима сельскому хозяйству. А летом ситуация может стать критической , вода используется из подземных источников , а это чревато экологическими проблемами ! Этот канал строили общими усилиями , не забывайте !", - отметил Александр Безбородов.

Читайте также"Хоть цистернами, хоть бутылями": Шмыгаль снова выступил за поставку воды в КрымНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль снова вернулся к вопросу поставок воды в Крым с материковой Украины, поскольку накануне его заявление произвело серьезный общественный резонанс.

"Относительно поставок воды в Крым, я уже вчера говорил: ток шоу – не лучшее место для обсуждения таких серьезных вопросов. Конечно же мы говорим о том, что не собираемся сегодня поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла, и это было четко сформулировано, о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, при необходимости, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать", - сказал он в эфире программы Свобода слова.