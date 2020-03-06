Шмыгаль поставил решительную точку в вопросе поставок воды в Крым

Денис Шмыгаль заявил, что поставок воды в Крым не будет пока он входит в состав РФ / Фото: Ивано-Франковская ОГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль снова вернулся к вопросу поставок воды в Крым с материковой Украины, поскольку накануне его заявление произвело серьезный общественный резонанс.

"Относительно поставок воды в Крым, я уже вчера говорил: ток шоу – не лучшее место для обсуждения таких серьезных вопросов. Конечно же мы говорим о том, что не собираемся сегодня поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла, и это было четко сформулировано, о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, при необходимости, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать", сказал он в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

Читайте такжеЗасуха в Крыму: на водохранилище появились островаШмыгаль еще раз подчеркнул, что возобновление поставок воды на аннексированный украинский полуостров будет возможным исключительно после его деоккупации.

"Крым – это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину", - добавил он.

Как ранее сообщал Главред, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым с материковой Украины, поскольку на аннексированном полуострове живут украинцы и он является территорией нашей страны.

Позже он объяснил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.