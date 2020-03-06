Крымские оккупанты опустили руки в вопросе днепровской воды на полуострове

Вода в Крым / censor.net.ua

Крымские оккупанты отреагировали на слова премьер-министра Денис Шмыгаль о поставках воды в аннексированный Россией Крым. Путинские прихвостни заявили, что ничего не ожидают от Киева.

"Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды из Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьера-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины", – цитирует так называемого вице-спикер крымского парламента Владимира Бобкова РИА Новости.

При этом оккупант считает, что дальше дело не сдвинется.

"Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией", – подчеркнул Бобков.

Как ранее сообщал Главред, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым с материковой Украины, поскольку на аннексированном полуострове живут украинцы и он является территорией нашей страны. Позже он объяснил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.