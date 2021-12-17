Песков рассказал, кто придет на место Путина

Путин не уверен, будет ли он дальше возглавлять РФ / Фото Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин еще не решил будет ли избираться на пост главы государства в 2024 году.

Также он отметил, что скорее всего, на пост президента Путин порекомендует своего преемника, пишут росСМИ.

Данную позицию Песков объяснил тем, что при выборе преемника у Путина есть право высказать свои преимущества.

"Наверняка у президента будут когда-то свои преимущества по отношению к кому-то и наверняка он этого кого-то порекомендует", - отметил Песков и подчеркнул, что следующим президентом России станет тот, кого выберет русский народ.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Россия на данный момент полностью потеряла Украину как союзника и партнера. Он обвинил украинские власти в якобы "оболванивании" собственного народа и, дескать, "внушении ненависти к русским". При этом он заявил, что русский и украинский народы, мол, остаются братьями.

Отношения России и Украины

Россия и Украины с весны 2014 года фактически находятся в состоянии войны. Москва оккупировала Крым и отдельные районы Донбасса. На востоке украинского государства идет военный конфликт, однако РФ не признает себя стороной конфронтации и утверждает, что война идет якобы между Киевом и "ЛДНР".

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