Украина – не союзник и не партнер России: у Путина объявили о разрыве отношений с Киевом

Украина на данном этапе полностью потеряна для России - Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Россия на данный момент полностью потеряла Украину как союзника и партнера. Он обвинил украинские власти в якобы "оболванивании" собственного народа и, дескать, "внушении ненависти к русским". При этом он заявил, что русский и украинский народы, мол, остаются братьями.

"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", - сказал он в интервью RTVI.

Читайте такжеУкраина в окружении 500-600 тысяч военных РФ: Данилов назвал план наступления КремляВпрочем, спикер Кремля уверен в том, что, несмотря на это, русские и украинцы, дескать, останутся "братскими народами". Он обвинил Киев в якобы "оболванивании" украинцев и "внушении ненависти" к русским.

"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских - мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", - уточнил Песков.

Акцентировав внимание на прекращении российско-украинских отношений, он, впрочем, не объяснил, почему так произошло. Однако подтвердил, что фактически отношений между двумя странами нет.

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Читайте такжеЗеленский, Шольц и Макрон договорились по решению конфликта на Донбассе и обратились к России"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения - точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Отношения России и Украины

Россия и Украины с весны 2014 года фактически находятся в состоянии войны. Москва оккупировала Крым и отдельные районы Донбасса. На востоке украинского государства идет военный конфликт, однако РФ не признает себя стороной конфронтации и утверждает, что война идет якобы между Киевом и "ЛДНР".

Войска России у границ Украины

РФ осенью стянула войска к кордонам Украины, о чем сообщили американские издания The Washington Post и Politico. В качестве подтверждения своих сведений они опубликовали спутниковые снимки передвижений российских военных подразделений.

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что неподалеку от украинских границ сосредоточено 92 тысячи российских военных. Число воинского контингента может возрасти до 175 000. В Киеве заявляют о готовности к такому сценарию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что концентрация войск России у границ Украины связана с якобы угрозой НАТО российским рубежам. В Москве требовали встречи Путина с президентом США Байденом.

Дискуссия Байдена и Путина состоялась 7 декабря. По итогам переговоров выяснилось, что глава Белого дома поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он не предоставил гарантий невступления Киева в НАТО, на чем настаивала Москва.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от интеграции в НАТО в обмен на отвод российских войск от украинских границ. По его словам, Украина не доверяет обещаниям и гарантиям Москвы, которые неоднократно нарушались.

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