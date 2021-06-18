Порошенко подал в суд на Гордона

Порошенко хочет засудить Гордона за клевету / eurosolidarity.org

Юристы пятого украинского президента Петра Порошенко подали иск в Шевченковский районный суд столицы против журналиста Дмитрия Гордона. В заявлении экс-глава Украины требует признать распространенную Гордоном информацию неправдивой. Как сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" со ссылкой на адвоката Порошенко Илью Новикова, речь идет о том, что в 2014 году Порошенко якобы состоял в заговоре с главой РФ Владимиром Путиным, и дал приказ военным Украины оставить Мариуполь для захвата российскими силовиками.

"Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной. Факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества. Мы готовы дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения", - заявили в Евросолидарности.

Напомним, Дмитрий Гордон еще в мае текущего года опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором сказал, что "с удовольствием будет судиться". Также журналист предположил, что Порошенко ему "просто завидует", в частности, из-за того, что недавно он выпустил собственную марку конфет под названием "Гордон в шоколаде".

Предистория

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 7 мая Гордон сделал следующее заявление: "Я знаю, что Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армия получила приказ выйти из Мариуполя".

Это высказывание глубоко возмутило Петра Порошенко, и вскоре он сказал, что подаст на журналиста в суд. Кроме этого, адвокат бывшего президента подчеркнул, что "на самом деле захват Мариуполя произошел в мае 2014 года, еще до президентских выборов. 7 июня Порошенко дал присягу в качестве пятого Президента Украины, и через неделю Мариуполь был окончательно освобожден".