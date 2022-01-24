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Порошенко вплотную приблизился к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос

24 января 2022, 10:52
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Другие кандидаты в президенты Украины идут со значительным отставанием от лидеров гонки.

Порошенко, Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

На президентских выборах действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 23,5% определившихся с выбором граждан Украины в случае, если бы голосование проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января.

За пятого президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко проголосовали бы 20,9% опрошенных.

Другие кандидаты в президенты Украины идут со значительным отставанием от лидеров гонки:

  • за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,8% определившихся с выбором респондентов;
  • за лидера партии Сила и честь Игоря Смешко – 9,6%;
  • за лидера Оппозиционной платформы – За жизнь Юрия Бойко – 9,3%;
  • за экс-нардепа Евгения Мураева – 6,8%;
  • за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 5%;
  • за экс-премьера Владимира Гройсмана – 4,3%;
  • за лидера партии Радикальная партия Олега Ляшко – 3,4%;
  • за народного депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука 2,6%;
  • за лидера Свободы Олега Тягнибока – 1,1%.

По данным опроса, большинство респондентов (62,5%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 30,3%.

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/ kiis.com.ua

Исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Читайте такжеПадение рейтингов ставит Зеленского перед очень непростым выборомОпрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) . Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился с 3 по 11 декабря, в первом туре за президента Владимира Зеленского готовы были проголосовать 27,1% украинцев. За политика Петра Порошенко – 19,7%. Замыкала лидирующую тройку Юлия Тимошенко – 11,3%.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский рейтинг социологический опрос
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