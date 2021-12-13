Зеленский в отрыве от Порошенко - новый президентский рейтинг

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг. Об этом говорят результаты опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии.

На будущих выборах руководителя государства Владимира Зеленского готовы поддержать 27,1% украинцев, которые собираются участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает предшественник Зеленского на посту президента, а ныне нардеп и лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко, у которого 19,7%.

Следом идут лидер партии "Батькивщина" и нардеп Юлия Тимошенко (11,3%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,7%), сопредседатель политсилы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (6,6%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,5%), бывший спикер украинского парламента и нардеп Дмитрий Разумков (6,3%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,1%).

Рейтинг остальных политиков не превышает менее 5%.

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Напомним, согласно предыдущему опросу КМИС, проведенному в октябре, действующий глава государства Владимир Зеленский сохранял лидерские позиции в рейтинге возможных кандидатов в президенты Украины, но по сравнению с весной-летом его поддержка снизилась.

Если бы выборы президента состоялись в середине октября, то за Зеленского проголосовали бы 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Соцопрос, проведенный Центром Разумкова в конце октября 2021 показал, что Зеленский с 31,6% голосов лидирует и среди кандидатов на должность президента Украины, за которых украинцы не будут голосовать ни при каких обстоятельствах. На втором месте антирейтинга расположился Петр Порошенко (31,6%), на третьем - Виктор Медведчук (24,7%).

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