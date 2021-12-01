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Украине грозят досрочные выборы в Раду: аналитик назвал условие

1 декабря 2021, 01:32
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Вопрос досрочных парламентских выборов в дальнейшем будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяц-два, прогнозирует Андрей Золотарев.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что не собирается распускать Верховную Раду / Фото Reuters

На большой пресс-конференции 26 ноября 2021 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается распускать Верховную Раду. Но не исключено, что сделать это все же придется. Предпосылки для проведения досрочных парламентских выборов в Украине озвучил в комментарии Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"Предпосылки для роспуска могут появиться, если оформится распад монобольшинства. Такой ход событий не стоит исключать, особенно учитывая нарастающий конфликт Банковой с Ринатом Ахметовым, и в случае, если стороны попытаются пойти по пути повышения ставок, то потенциально монобольшинство будут "шатать", - предположил политолог.

По прогнозу Золотарева, в случае досрочных выборов Слуга народа сможет рассчитывать лишь на 100, максимум - 120 депутатов против нынешних 170-180 нардепов, которые до сих пор прислушиваются к позиции Зеленского.

"В целом, вопрос досрочных выборов в дальнейшем будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяц-два - трансформируются ли экономические, энергетические проблемы в политический кризис", - сказал эксперт.

По его словам, если Украина пройдет эту зиму благополучно и без катаклизмов, то Зеленскому удастся более-менее стабилизировать ситуацию, и перспектива выборов будет неочевидной.

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"А вот если будут веерные отключения, остановки предприятий, это может стать толчком к тому, что все шишки посыпятся на президента, а вместе с этим - более осязаемой станет и перспектива досрочных парламентских выборов", - резюмировал политолог.

Как сообщал Главред, ранее Золотарев спрогнозировал, если ли у Зеленского шанс поднять свой падающий рейтинг.

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