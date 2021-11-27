Рейтинг Зеленского падает: политолог спрогнозировал, есть ли шансы у президента "выплыть"

Зеленский теряет поддержку украинцев, но пока что еще не все потеряно / Фото Reuters

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает, но пока что это некритично, потому что пока он по-прежнему лидирует среди других возможных кандидатов на должность главы государства. Вопрос в том, закрепится ли это снижение, или Зеленский сумеет его переломить, сказал в комментарии Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

Эксперт не исключает, что ситуация для Зеленского может еще сильнее обостриться, если случится энергетический кризис: начнутся "веерные отключения", остановка промышленных предприятий и т.д.

"В этой ситуации Зеленский может оказаться крайним. Учитывая, что информационный баланс не в его пользу, ответственность за такой кризис будут вешать на него. Все это может усугубить ситуацию для Зеленского и привести к падению поддержки, когда он провалится за отметку 20%", - сказал Золотарев.

Политолог добавил, что ниже 10% не "проваливался" еще ни один президент Украины, кроме Ющенко.

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"Однако пока что для Зеленского не все пропало, но тенденция развивается в неблагоприятном для него направлении. Он фактически оказался в одиночестве: "соросята" – враги, Медведчук и Порошенко – враги. В эту компанию врагов добавляются еще и представители нашего олигархического кооператива, которые обладают ресурсами и достаточно мощным влиянием. Устоять в этой ситуации Зеленскому будет очень непросто", - считает эксперт.

Однако Золотарев считает, что падение рейтинга Зеленского необязательно продолжится.

"Для Зеленского ключевым периодом является зима: если он сумеет удержать энергетическую ситуацию под контролем, пройти зиму без катаклизмов (вероятность этого не высока, но она есть), то он удержится и стабилизирует свой рейтинг. В случае же неблагоприятного сценария, всех собак повесят на него, и все экономические проблемы моментально будут трансформированы в политические требования, направленные против Зеленского", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, согласно опросу КМИС, проведенному в октябре, действующий глава государства Владимир Зеленский сохранял лидерские позиции в рейтинге возможных кандидатов в президенты Украины, но по сравнению с весной-летом его поддержка снизилась.

Если бы выборы президента состоялись в середине октября, то за Зеленского проголосовали бы 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Соцопрос, проведенный Центром Разумкова в конце октября 2021 показал, что Зеленский с 31,6% голосов лидирует и среди кандидатов на должность президента Украины, за которых украинцы не будут голосовать ни при каких обстоятельствах. На втором месте антирейтинга расположился Петр Порошенко (31,6%), на третьем - Виктор Медведчук (24,7%).

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