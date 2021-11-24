Все больше украинцев хотят Зеленского на второй срок, но Порошенко не отстает - результаты опроса

Бывший и нынешний президенты наращивают свою поддержку.
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 25% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября.
Так, за пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать 17,5% опрошенных, за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко – 11%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 9%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7, 5%.
Стоит отметить, что неделей ранее Владимир Зеленский набрал бы 23,1% среди тех, кто определился с выбором.
Читайте такжеЗеленский обратится к Раде с главным вопросом - ситуацией в УкраинеЗа нынешним президентом следовал Петр Порошенко - его поддержали бы 13,3% респондентов (в конце октября - 14,1%), Юлия Тимошенко - 10,9% (в конце октября - 10,1%), Юрий Бойко - 9,2%, (в конце октября - 9,5%), Дмитрий Разумков - 8,3%, (в конце октября - 7,3%).
Читайте также:
- СМИ назвали имя нового главы "Слуги народа"
- За партией Зеленского крадется партия Порошенко: новый парламентский рейтинг
- Порошенко с отрывом возглавил антирейтинг украинских политиков - опрос
- "Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и Порошенко