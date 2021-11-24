Все больше украинцев хотят Зеленского на второй срок, но Порошенко не отстает - результаты опроса

Порошенко и Зеленский лидируют в рейтинге / УНИАН

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 25% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября.

Так, за пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать 17,5% опрошенных, за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко – 11%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 9%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7, 5%.

Инфографика / центр Разумкова

Стоит отметить, что неделей ранее Владимир Зеленский набрал бы 23,1% среди тех, кто определился с выбором.

Читайте такжеЗеленский обратится к Раде с главным вопросом - ситуацией в УкраинеЗа нынешним президентом следовал Петр Порошенко - его поддержали бы 13,3% респондентов (в конце октября - 14,1%), Юлия Тимошенко - 10,9% (в конце октября - 10,1%), Юрий Бойко - 9,2%, (в конце октября - 9,5%), Дмитрий Разумков - 8,3%, (в конце октября - 7,3%).

Реклама

Читайте также: