В США предложили не признавать Путина президентом России после 2024 года

Конгрессмены внесли резолюцию о непризнании Владимира Путина главой государства / Фото Reuters

В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства. Документ предлагают принять в том в том случае, если он примет участие в выборах 2024 года.

Резолюцию подготовили конгрессмен-демократ Стив Коэн, сопредседатель Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) и его заместитель, республиканец Джо Уилсон.

Как говорится пресс-релизе, поправки в конституцию Росси от 2020 года "вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств", поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно", - говорится в релизе.

В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

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Как известно, Владимир Путин переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет.

Читайте такжеПутин узаконил свое президентство до 84-х летПосле вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации президентские сроки Путина "обнулились", и он получил право выставлять свою кандидатуру на новых выборах в 2024 году.

Как сообщал Главред, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня 2020 года, а закончилось через неделю. В стране подсчитали голоса и решили, что большинство граждан поддержали внесение поправок в основной закон.

Ранее Путин говорил, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента России в 2024 году. По словам главы РФ, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию внутри страны.

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