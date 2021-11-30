Партия Зеленского уступила лидерство: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Рейтинги ЕС и Слуги народа отличаются в пределах статистической погрешности.
Партия Слуга народа утратила лидерство в рейтинге политических партий на выборах в Верховную Раду по результатам социологического опроса на конец ноября 2021 года.
За партию Европейская солидарность планируют голосовать 17,1% среди тех, кто определился с выбором, за партию Слуга народа - 15,0%, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
На третьем место оказалось Всеукраинское объединение Батькивщина. За политсилу Юлии Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,3% респондентов.
В то же время социологи обратили внимание на то, что по формальным признакам рейтинги ЕС и Слуги народа, а также Слуги народа и Батькивщины отличаются в пределах статистической погрешности.
Рейтинг политических партий в Украине:
- Европейская солидарность 17,1%;
- Слуга народа 15,0%;
- ВО Батькивщина 13,3%;
- Разумная политика (9,9%);
- ОПЗЖ (9,2%);
- Сила и честь (6,7%);
- Украинская стратегия Гройсмана (5,7%);
- Радикальная партия 5,4%;
- Наши 5,3%;
- УДАР 4,5%.
У других партий - более низкая поддержка.
КМИС провел опрос 26-29 ноября 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.
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