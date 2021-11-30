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Партия Зеленского уступила лидерство: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

30 ноября 2021, 16:34
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Рейтинги ЕС и Слуги народа отличаются в пределах статистической погрешности.

Слуга народа
Слуга народа потеряла лидерство в рейтинге партий / УНИАН

Партия Слуга народа утратила лидерство в рейтинге политических партий на выборах в Верховную Раду по результатам социологического опроса на конец ноября 2021 года.

За партию Европейская солидарность планируют голосовать 17,1% среди тех, кто определился с выбором, за партию Слуга народа - 15,0%, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На третьем место оказалось Всеукраинское объединение Батькивщина. За политсилу Юлии Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,3% респондентов.

В то же время социологи обратили внимание на то, что по формальным признакам рейтинги ЕС и Слуги народа, а также Слуги народа и Батькивщины отличаются в пределах статистической погрешности.

Рейтинг политических партий в Украине:

  • Европейская солидарность 17,1%;
  • Слуга народа 15,0%;
  • ВО Батькивщина 13,3%;
  • Разумная политика (9,9%);
  • ОПЗЖ (9,2%);
  • Сила и честь (6,7%);
  • Украинская стратегия Гройсмана (5,7%);
  • Радикальная партия 5,4%;
  • Наши 5,3%;
  • УДАР 4,5%.

У других партий - более низкая поддержка.

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/ kiis.com.ua

КМИС провел опрос 26-29 ноября 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

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Батькивщина КМИС Слуга народа социологический опрос Европейская солидарность
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