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Пригожин не станет президентом: Путин сам выберет оппонентов для выборов - Яковенко

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2023, 14:33 обновлено 31 мая, 14:36
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Главарь ЧВК "Вагнер" сможет построить свою политическую карьеру лишь после развала России.
Яковенко, Пригожин
Пригожин не сможет стать преемником Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Даже если у главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будут амбиции сесть в кресло диктатора Путина, то это не увенчается для него успехом. У Путина вообще может не быть преемника. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

Пригожина не захотят принять российские чиновники, генералы, министры. Но Яковенко не исключает, что главный "вагнеровец" может повторить карьеру Жириновского.

"Пригожин сможет реализовать свои политические амбиции, если система власти в России чудом сохранится – тогда он может создать партию. Пригожин может завести своих людей в парламент, как это сделал "господин Ж" (Жириновский, - ред.) в рамках выборов в Госдуму РФ, которые состоялись 12 декабря 1993 года. Партия ЛДПР получила 23% голосов. Думаю, Пригожин может повторить этот успех. Впрочем, до парламентских выборов еще много времени", - сказал Яковенко.

Оппозиционер считает, что именно Путин будет принимать решение, которое будет касаться президентских выборов.

"Если Путин сумеет сохранить свой режим и доживет до выборов, он сам подберет себе оппонентов, и я не думаю, что среди них будет Пригожин", - добавил Яковенко.

В то же время Яковенко считает, что развивать свою политическую карьеру Пригожин сможет лишь после распада России.

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Смотрите видео о том, что ждет Пригожина в РФ:

Проблемы у Пригожина в РФ

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Недавно стало известно, что главарь воюющих в Украине бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организует бузу против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который является давним соратником Владимира Путина.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного управленца, который не зажрался, не закрался? Просто позор", - написал он в соцсетях.

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