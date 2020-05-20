Провалы и победы первого года Зеленского: чем закончится грандиозный эксперимент

Политологи подытожили первый год президентства Зеленского и объяснили, почему беспрецедентно высоким сохраняется его рейтинг / УНИАН

20 мая исполняется год, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Часть украинцев ожидала чуда, возлагая на Зеленского большие надежды как на новое лицо и человека "не из политики", часть – ожидала катастрофы в связи с его неопытностью. Однако ни чуда, ни катастрофы не произошло.

Первый год президентства Зеленского ознаменовался появлением в украинском парламенте пропрезидентской монокоалиции, которая, впрочем, приказала долго жить, возобновлением переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, который при Порошенко три года был парализован, освобождением украинцев из российского плена, отменой депутатской неприкосновенности, принятием закона о рынке земли, испытанием в виде пандемии коронавируса и многими другими событиями.

Как показывают социологические исследования, большинство украинцев по-прежнему поддерживают Зеленского и доверяют ему. Его рейтинги спустя год пребывания на президентском посту остаются беспрецедентно высокими. Так, согласно свежему опросу социологической группы "Рейтинг", если бы украинцам в этом году вновь пришлось бы выбирать во втором туре между Зеленским и Порошенко, первый бы одержал уверенную победу – за него готовы проголосовать 75% опрошенных.

Более того, Зеленский остается единственным политиком, которому по-прежнему доверяют украинцы. Тогда как баланс доверия к другим ключевым политическим фигурам – Порошенко, Тимошенко, Бойко и Вакарчуку – отрицательный.

Политические эксперты и аналитики поделились с Главредом своими оценками первого года президентства Владимира Зеленского, назвали его главные достижения и промахи, объяснили, почему практически не падают рейтинги Зеленского, а также рассказали, как долго может сохраняться такая безусловная любовь украинцев к президенту.

Зеленский сумел взять всю власть в Украине в свои руки. Это – наибольшее и, пожалуй, единственное его достижение за первый год президентства. Поскольку Зеленский откровенно не понимает, что делать с этой огромной властью.

При этом президент окружает себя людьми, которые, в первую очередь, заботятся о собственных интересах, потом – об интересах страны в их личном понимании, а уже потом – кто-то из них, возможно, вспоминает о Зеленском. По сути, президент делегировал свои полномочия другим. С начала независимости в Украине не было настолько полномочного главы Офиса президента! Даже Медведчуку и Балоге не снилось такое влияние...

Зеленский позиционировал себя как кандидат, которые разрушит коррупционно-олигархическую систему. И он действительно попробовал это сделать, но в виде видеороликов с призывами. Однако это в "Квартал 95" режиссер говорит, что делать, а актеры послушно выполняют. В политике же так не работает – тут нужно заставлять. А он попробовал – не пошло, он и махнул рукой. В итоге, коррупционно-олигархическая система как была во времена Порошенко, так и работает.

Поклонники Зеленского часто говорят о еще одном его достижении: за первый год президентства он не скурвился. Это – чистейшая правда. Но Зеленский – слишком доверчивый, и ему просто не ведомо, что происходит на более низких уровнях. А если бы он поинтересовался, то узнал бы о массе нелицеприятных вещей, которые происходят от его имени в центре и на местах.

Рейтинги Зеленского сохраняются высокими, потому что, в отличие от Порошенко, он ни разу не был замешан ни в каких скандалах и коррупционных сделках. А, кроме того, он искренне пытается принести мир в Украину и ищет пути. Однако все то, на чем удерживается рейтинг Зеленского, может легко быть разрушено экономическими "достижениями" правительства.

Владимир Фесенко Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

Первый год президентства Зеленского – это грандиозный эксперимент. Все, что в этот период делал Зеленский, дало импульс к обновлению.

В первую очередь, за первый год его правления произошло наибольшее за 25 лет кадровое обновление. Однако его эффект оказался ограниченным. Поскольку и парламентская, и правительственная команда формировались в спешке, было допущено множество ошибок.

Ошибки в кадровой политике стали главным провалом Зеленского. Он сам признал в итоге, что нужно быть более эффективным в работе, и что новые люди далеко не всегда оказывались лучше старых. Потому теперь Зеленский ищет, в первую очередь, эффективных руководителей. Кроме того, Зеленский попытался решать проблемы путем блицкрига. Но оказалось, что так быстро, как хотелось бы, не получится. В итоге, какое-то продвижение вперед есть, но кардинального решения насущных проблем нет.

Пример – проблема войны и мира. Результаты есть: Зеленский сдвинул с мертвой точки мирный процесс, который до того три года был в ступоре; добился обменов пленными, вернув домой политзаключенных и моряков; началось разведение сил; добился саммита в нормандском формате, которого не было три года. Сейчас есть проблемы с реализацией решений саммита, однако появилась хоть какая-то надежда на урегулирование конфликта на Донбассе.

Другой пример – посадки. Попытки были: Гладковский, Пашинский, Альперин… Однако кодекс Портнова позволил взять этих людей под стражу, а затем отпустить под залог. Наша правоохранительная система работает настолько медленно и бюрократично, что любой процесс невероятно растягивается. А украинцы жаждут быстрых результатов, как и сам Зеленский. Его недовольство из-за отсутствия таковых привело к смене руководства правоохранительных органов, в частности, ГБР и Генпрокуратуры.

Рейтинг Зеленского даже через год его президентства остается беспрецедентно высоким. Думаю, это объясняется тем, что, во-первых, украинцы видят личную активность Зеленского в попытках решать проблемы и его заинтересованность в результате. А, во-вторых, за Зеленским не тянется шлейф скандалов, обвинений в злоупотреблениях или коррупции.

Подытоживая первый год, можно сказать: чуда не случилось, но и катастрофы, которую предсказывали противники Зеленского, не произошло. Был получен сильный импульс к переменам после застоя времен Порошенко. Отмена депутатской неприкосновенности, конституционные изменения относительно децентрализации, даже земельная реформа – Зеленский решился на эти перемены, хотя другие президенты просто боялись браться за них.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Рейтинг Зеленского даже спустя год остается беспрецедентно высоким. Так происходит потому, что украинцы по-прежнему не видят ему альтернативы и не хотят возвращаться к старым лицам. Зеленского поддерживают и потому, что он убедительно демонстрирует свои добрые намерения и стремление к переменам. Пока на всеукраинском уровне не появится альтернатива Зеленскому, его рейтинг и доверие к нему никуда не денутся.

Кроме того, неписанный закон политики гласит, что главное – не то, как что-то делается, а то, как это оценивается. Люди оценивают практически все, что делает Зеленский, хорошо. Они увидели обмен пленными и высоко оценили возвращение наших ребят домой. Они видят, что при Зеленском была снята депутатская неприкосновенность, как и было обещано. Они видят стремление Зеленского бороться с коррупцией и выполнять обещанное.

Явных ошибок Зеленский пока не допустил, что бы ни говорили его оппоненты. Он умеет правильно и вовремя отходить назад, если видит сопротивление населения. Он грамотно маневрирует при решении проблемы Донбасса и во взаимоотношениях с Россией. И, поскольку украинцы не видят глобальных ошибок, видят старание Зеленского, они готовы подождать. Ведь в явных коррупционных скандалах он не засветился, как это было с Порошенко и Януковичем.

Главный вызов и проблема для Зеленского – это экономика и безработица. Но по тенденциям, которые наметились в экономическом блоке команды Зеленского, заметно, что они начали правильно думать. По крайней мере, неолиберальной чепухи, которую продвигали Гончарук, Милованов и другие, уже нет. Потому они смогут решить многие проблемы, и таких ошибок, как были сделаны в угаре турборежима (например, как с ФОПами), не будет.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Зеленский даже спустя год президентства – самый популярный украинский политик. И единственный политик с позитивным балансом доверия и недоверия. У Порошенко после первого года президентства этот баланс был уже -12%, у Януковича -31%.

"Медовый месяц" президентства Зеленского закончился, а завышенные ожидания всегда оборачиваются разочарованиями, потому у любого политика после вступления в должность рейтинг начинает падать. Потому, по сравнению с сентябрем-октябрем 2019-го, когда у Зеленского были пиковые показатели поддержки, нынешний рейтинг ниже, но не так существенно. Факт остается фактом: Зеленскому доверяет большинство украинцев.

Говорить о достижениях первого года Зеленского мы можем, отталкиваясь от общественного мнения. Украинцы плюсами считают освобождение пленных, возврат украинских кораблей, перезагрузку нормандского процесса, возобновление гуманитарного диалога, активную борьбу с коронавирусом, попытки объединения страны (речь о том, что Зеленский своими заявлениями и действиями не разрывает Украину), международную политику и укрепление обороноспособности страны. Главной ошибкой Зеленского я считаю кадровую политику и заигрывание с меньшинством, которое никогда не будет "своим".

Вывода – два. Во-первых, деятельность Зеленского как президента украинцами одобряется, хотя он оправдывает далеко не все надежды избирателей. Во-вторых, все "старые" политики за этот год так и не смогли добавить себе политических баллов, даже жестко критикуя Зеленского. Своей критикой в адрес Зеленского они работают не на себя, а на формирование собственных "могильщиков". Соответственно, процесс смены старых политических элит на новых, начавшийся в 2019 году, продолжается. Зеленский успешно ломает и разрушает политическую систему постсоветской Украины.

Экономическая и социальная ситуация в Украине станут для Зеленского главными проблемами и вызовами в ближайшие год-два. Его ждут непростые решения, за которые политикам всегда приходится расплачиваться собственным рейтингом. Первый год президентства показал, что Зеленский – фартовый парень. Однако впереди тяжелые времена, и первым Рубиконом будут местные выборы, по которым можно будет делать прогнозы о парламентской кампании и дальнейших политических перспективах Владимира Александровича.

Анатолий Октисюк политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

Среди достижений Зеленского за первый год президентства я бы назвал прогресс в обмене пленными и отмену депутатской неприкосновенности (много кто из президентов это обещал, но только Зеленский – сделал). На этом список успехов завершен, хотя у него были все рычаги для принятия нужных решений, в частности, парламентская монокоалиция.

В целом, при Зеленском все движется по тому же треку, что и при Порошенко: идет сращивание власти с бизнесом; нет реформ, есть их имитация; создаются какие-то непонятные должности; прогресса в мирном урегулировании нет; экономическая ситуация – плохая.

Рейтинги Зеленского держатся по инерции. Это – эффект запущенного поезда, который несется по прямой траектории. У украинцев остается вера в лучшее, но число таких людей постоянно сокращается. Кроме того, нет альтернативы Зеленскому, потому для большей части избирателей он по-прежнему остается новым и несистемным политиком. Это чисто человеческий фактор, и именно из-за него многие считают, что, например, коронавирус воспрепятствовал нормальному экономическому развитию Украины, а, значит, надо подождать еще полгода-год. Однако со временем количество таких людей будет уменьшаться, а токсичность окружения Зеленского, наоборот, будет расти, как и непрофессионализм будет становиться более очевидным. Сращивание с олигархами, репутационные скандалы будут накапливаться и сказываться на уровне поддержке.

Зеленский пришел в политику стерильным, без политического бекграунда, который имели все президенты Украины до него. Они уже имели накопленный политический негатив, потому их рейтинги падали быстрее. Однако впереди еще четыре года, а за этот срок "снежный ком" Зеленского может стать даже большим, нежели у Ющенко.

Главный провал Зеленского – это экономическая и социальная политика. Это ключевая сфера, ошибки в которой будет тянуть рейтинги президента вниз. На гуманитарке далеко не уедешь. Порошенко тоже сделал ставку на гуманитарные вопросы и проиграл. Фактор экономических и социальных проблем – более болезненный для населения. Просто эффект от него отложен, но неизбежно настигнет Зеленского после эпидемии коронавируса.