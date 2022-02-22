Путин будет наказывать за сравнение его с Гитлером - Дума проголосовала за штрафы и арест

Путин будет наказывать за сравнение его с Гитлером / Harvard University Press

РФ приняла в первом чтении законопроект, котоый предусматривает наказание за публичное отождествление роли СССР и Германии во время Второй мировой войны.

Документом установлено штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит 100 тысяч рублей, говорится на сайте российского парламента.

Также проект закона предполагает дополнение Кодекса об административных нарушениях РФ новой статьей с очень длинным названием - "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий управления СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями управления нацистской Германии".

Читайте такжеСпорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - ПутинОтмечается, что авторами законопроекта стали депутаты президентской партии "Единой России".

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"Законопроект направлен на недопущение образа памяти защитников Отечества и обеспечения правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказано в пояснительной записке.

Путин о войсках на Донбассе

Российский президент утверждает, что решение Совфеда не обязательно указывает на запуск войск на Донбасс "прямо сейчас".

"Я не сказал, что наши войска пойдут на Донбасс прямо сейчас", - отметил Путин.

При этом он не готов точно сказать, как далеко может пойти российская армия.

"Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации", - добавил он.

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