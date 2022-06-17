Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал изгоя - ОПУ

Михаил Подоляк высказался об амбициях Путина / Reuters

У лидера россиян Владимира Путина не получилось сделать Россию могущественной страной, говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Он отметил, что ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях.

"Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия. Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя", - написал советник руководителя ОП.

Война России против Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно как можно быстрее получить достаточное количество единиц военной техники от Запада, чтобы переломить ход ситуации на фронте в пользу ВСУ. По его словам, если Киев одержит победу в войне над Москвой, Путин не применит ядерное оружие, поскольку он не самоубийца.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в том, что Россия напала на Украину. Как сказал глава страны-агрессора, Москва пошла на войну якобы из-за отказа западного мира говорить о гарантиях безопасности для российского государства.

При этом он забыл об адекватности требований России по тем же гарантиям безопасности и перекрутил устав ООН.

"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", - подчеркнул Путин.

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