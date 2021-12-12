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Путин снова будет говорить с Байденом: на повестке дня вопрос об Украине

12 декабря 2021, 19:53
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Путин и Байден договорились о назначении доверенных представителей.

путин байден
Путин снова поговорит с Байденом / REUTERS

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию. На этот раз речь пойдет исключительно об Украине.

Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что Путин и Байден договорились о назначении доверенных представителей. Специальные лица будут вести предметные переговоры по Украине.

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - заявил Песков.

Напомним, в заявлении, которое готовится для подписания главами внешнеполитических ведомств группы семи наиболее развитых государств мира G7, говорится о том, что новое вторжение России в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить Москву высокую цену.

В подготовленном документе отмечается, что у России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену.

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