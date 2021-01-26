Рада поддержала закон о референдуме: что о нем известно

Парламент принял закон о референдуме / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 26 января, во втором чтении рассмотрела проект закона О народовластии через украинский референдум (№3612)

Закон о референдуме поддержали 255 народных депутатов, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал YouTube-канал RadaTVchannel.

Документом в Украине внедряется возможность проведения референдума в электронной форме, но есть один нюанс – для такого народного волеизъявления нужно будет принять еще один закон, который урегулирует процесс.

Закон о референдуме в Украине – какие вопросы можно выносить на голосование:

Вопросы, которые имеют общегосударственное значение;

Вопросы, которые касаются изменения территории Украины;

Вопросы, которые связаны с прекращением действия закона или его отдельных положений;

Утверждение закона о внесении изменений в ряд разделов Конституции: в раздел I (Общие положения), III (Выборы. Референдум) и XIII (Внесение изменений в Конституцию).

Закон о референдуме – какие вопросы нельзя выносить на обсуждение:

Вопросы, связанные с бюджетом, налогами, амнистией, деятельностью органов правопорядка;

Вопросы, которые противоречат Конституции и нормам международного права;

Вопросы, которые направлены ставят под угрозу целостность или суверенитет Украины;

Вопросы, которые разжигают межэтническую, расовую или религиозную вражду.

В проекте закона отмечалось, что на референдум могут вынести только один вопрос, и будет два варианта ответа – "да" или "нет".