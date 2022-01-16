"Не можем больше терпеть". в Кремле заявили о "вторжении" НАТО в Украину

Песков высказался об Украине и НАТО / УНИАН

Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

По словам российского чиновника, Москва не может больше с этим мириться.

"Мы наблюдаем "постепенное вторжение" НАТО на территорию Украины", - заявил Песков.

Он добавил, что НАТО располагает в Украине свою инфраструктуру, инструкторов, запасы вооружения и обучает украинских военных. Песков отметил, что такое положение дел подвело отношения России и Альянса к "красной черте".

"И это было главной причиной, по которой президент (России Владимир - ред.) Путин сказал: "Ребята, для нас это - реальная угроза", - подчеркнул Песков, добавив, что сегодняшняя ситуация - это реальная угроза безопасности в Европе.

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Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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