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"Россия в Крыму и на Донбассе – оккупант": Кулеба раскритиковал "избирательные карусели" в ОРДЛО

16 сентября 2021, 12:18
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Россия не случайно отказалась продлевать мандат двух миссий ОБСЕ на Донбассе, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Россия пытается создать иллюзию "волеизъявления" людей в ОРДЛО - Кулеба / УНИАН

Отсутствие двух миссий ОБСЕ на Донбассе позволяет Москве использовать манипуляции с "избирательным процессом" в Госдуму на территории ОРДЛО, создавая видимость "волеизъявления" проживающих там людей. Однако Россия в захваченных Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, согласно международном праву, обладает статусом оккупанта. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в четверг, 16 сентября, он сказал о том, отказ Москвы от продления разрешения на работу двум миссиям ОБСЕ на российских пунктах пропуска у захваченного украинского участка границы является неслучайным действием. Благодаря этому россияне могут свободно проводить манипуляции с выборами в Госдуму.

"Отсутствие этих миссий способствует усилиям России устраивать "избирательные карусели", подвоз избирателей для создания эффекта "волеизъявления" людей", - сказал Кулеба.Читайте такжеПлан боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по Донбассу

Также он указал, что международное право трактует действия России в оккупированных Крыму и Донбассе, как оккупацию.

"Я подчеркиваю, что в соответствии с Международным правом - единственный статус, которым обладает РФ в Крыму и в отдельных районах Луганской и Донецкой областей - это страна-оккупант", - добавил Дмитрий Кулеба.

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Напомним, в начале сентября Россия решила отказаться от продления мандата двух миссий ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк, которые граничат с оккупированными территориями Донбасса. В МИД Украины заявили, что такие действия Москвы могут быть направлены на усиление российско-украинского военного конфликта.

"Выборы" в Госдуму на оккупированном Донбассе

В Службе безопасности Украины 9 сентября заявили, что российские незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" активизировали действия по раздаче паспортов России на Донбассе. В спецслужбе заявили, что это продиктовано выборами в Госдуму РФ, которые состоятся с 17 по 19 сентября. Москва планирует получить голоса граждан Украины с российскими паспортами.

В Офисе президента Украины сказали, что украинцы, которые живут на оккупированном Донбассе, могут проголосовать на выборах в Госдуму в целях безопасности. Подобный избирательный процесс нелегитимен – на политическом и юридическом уровне это не имеет никакого значения.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины новости Донбасса Выборы в Госдуму России-2021
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