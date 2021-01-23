"Россия заслуживает лучшей власти": в МИД Украины отреагировали на протесты

В МИД Украины высказались о протестах в РФ / Капитал

Власти РФ продолжают притеснять тех, кто не согласен с ее репрессивной политикой и это выливается в насилие и задержание участников акций протеста, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

МИД осудил задержания, которые прошли сегодня в городах России. В ведомстве утверждают, что россияне заслуживают на лучшую власть.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", - заявили в МИД.

Также МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на российскую власть, чтобы остановить все нарушения как внутри страны, так и в отношении соседних стран.

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"Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанного на международном праве мирового порядка и правил поведения цивилизованного мира", - сказано в заявлении.

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