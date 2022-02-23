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Россияне массово выходят на пикеты против вторжения в Украину

23 февраля 2022, 18:32

У людей одно требование к Кремлю - не атаковать Украину.

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Россияне против войны с Украиной / Соцсети

По всей территории России местные жители выходят на пикеты против войны с Украиной. Люди стоят на улицах с плакатами, на которых написано единственное требование для Кремля - остановить войну.

Акции не всегда проходят мирно. По данным независимого правозащитного медиа-проект ОВД-Инфо, в Москве сегодня, 23 февраля, полиция задержала шестерых активистов.

В Санкт-Петербурге активист развернул копию полотна художника Василия Верещагина "Апофеоз войны".

Читайте такжеРоссийские военные у границ Украины взбунтовались против войны: их увольняютНа кадрах, опубликованных Telegram-каналом SOTA, видно, что против войны на пикеты вышли люди разного возраста.

"Мои родственники живут в Украине! Нет войне!", "Нет войне с Украиной", "Мирные переговоры вместо танков на границе", "Война это не круто", - написано на плакатах жителей РФ.

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  • Россияне против войны с Украиной
    Россияне против войны с Украиной Соцсети
  • Россияне против войны с Украиной
    Россияне против войны с Украиной Соцсети
  • Россияне против войны с Украиной
    Россияне против войны с Украиной Соцсети
  • Россияне против войны с Украиной
    Россияне против войны с Украиной Соцсети

Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "ДНР" и "ЛНР". С ними подписаны "договора о дружбе".

После этого Россия начала вводить войска на оккупированный Донбасс.

22 февраля российский парламент ратифицировал "соглашения" России и "ЛДНР". Их подписал Путин. Россия, таким образом, официально признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Владимиру Путину право использовать войска за границей для запуска военных подразделений на оккупированные районы Донбасса.

Украина готовится объявить чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует такой режим.

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