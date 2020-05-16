"Не скурвился": Саакашвили откровенно высказался о Зеленском

Саакашвили похвалил президента Украины / УНИАН

Михаил Саакашвили, которого ранее назначили руководителем Исполнительного комитета реформ, назвал главное достижение Владимира Зеленского за год пребывания на посту президента Украины.

Как заявил он в эфире ток-шоу Право на владу, главная заслуга президента состоит во том, что он "не скурвился".

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"Зеленский за этот год… Мне кажется, самое главное его достижение — что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "любих друзів", он не принимает участия в коррупции. А это дает мне надежду, потому что рыба гниет с головы", — сказал бывший президент Грузии. Он также заверил, что если бы сомневался в порядочности Зеленского, то не стал бы ему помогать и принимать какие-либо предложения относительно должностей. Второе достижение Зеленского за год, по мнению Саакашвили, заключается в том, что "власть не руководит страхом".

"Она не руководит репрессивными методами, она не разговаривает со своим народом как-то сверху, как-то униженно. Зеленский поставил себя на уровень с народом", — уверен новоназначенный руководитель Исполнительного комитета реформ.

Он также подчеркнул, что согласился на должность в правительстве, потому что убедился, что Зеленский хочет проводить реформы в Украине.

Ранее Михаил Саакашвили поделился, что в Сети распространяются разные фейки якобы из его программы. Саакашвили отметил, что его собственной программы реформ нет и не может быть в природе.

Также Главред писал о том, что Саакашвили считает, что Украине стоит отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.