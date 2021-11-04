СБУ извинилась перед Валентином Томусяком, которого внесли в "черный список" российских актеров

Томусяка исключат из "черного списка" / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Накануне Минкульт пополнил "черный список" российских актеров. В перечень попали 32 артиста. Решение пояснили съемками актеров в провокационном фильме "Солнцепек".

Однако чуть позже выяснилось, что в список пророссийских актеров также по неизвестным причинам попал украинский актер, звезда "Крепостной" Валентин Томусяк.

Прокомментировав новый список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Томусяк заявил, что произошла ошибка.

"Я якобы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающем события на Донбассе, название которого "Солнцепек". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост и якобы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны", - написал он на своей страничке в Facebook.

Актер назвал свое попадание в черный список Минкульта "очень неприятным и шокирующим событием".

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Спустя несколько часов в СБУ извинились перед артистом.

В частности, соответствующее заявление силового публикует издание "Комсомольская правда".

В нем говорится о том, что СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины и предоставила соответствующее заявление Министерству культуры и информационной политики.

"Поскольку фамилия В.Томусяка числилась среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий перечень. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках", - сказано в сообщении.

Также в СБУ добавили, что Валентина Томусяка внесли ошибочно.

"Дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена ​​отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список "пророссийских" Telegram-каналов, а также показал украинцам персональные аккаунты, которые, по данным экспертов, вещают против Украины.

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