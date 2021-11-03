Минкульт пополнил "черный" список 32 российскими артистами: кто несет опасность стране

Всего в "черном" списке 258 человек.
Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список артистов, представляющих угрозу национальной безопасности. В дополненный перечень попали 32 российских актера.
В списке оказались:
- Павел Богомолов;
- Илья Власов;
- Михаил Разинкин;
- Анастасия Бакланова;
- Роман Гусев;
- Константин Гапонов;
- Вячеслав Земляной;
- Максим Шпаковский;
- Андрей Фомин;
- Илья Домбровский;
- Юрий Котов;
- Людмила Яковлева;
- Игорь Лучихин;
- Татьяна Бурнакина;
- Екатерина Федченко;
- Екатерина Насонова;
- Андрей Пензин;
- Владимир Миллер;
- Александр Романов;
- Усейн Дегерменджи;
- Александр Классен;
- Андрей Скабар;
- Сергей Воробьев;
- Валентин Томусяк;
- Александр Загляев;
- Роман Никифоров;
- Дмитрий Чудин;
- Александр Лапшов;
- Александр Марушев;
- Егор Попов;
- Евгений Кузьмин;
- Михаил Грищенко.
Отмечается, что эти артисты попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины.
В частности, все они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".
На данный момент "черном списке" находится 258 человек.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список "пророссийских" Telegram-каналов, а также показал украинцам персональные аккаунты, которые, по данным экспертов, вещают против Украины.
Автор: Ульяна Виноградова