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Минкульт пополнил "черный" список 32 российскими артистами: кто несет опасность стране

3 ноября 2021, 17:36
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Всего в "черном" списке 258 человек.

Кадр из фильма "Сонцепек" / Скриншот

Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список артистов, представляющих угрозу национальной безопасности. В дополненный перечень попали 32 российских актера.

В списке оказались:

  • Павел Богомолов;
  • Илья Власов;
  • Михаил Разинкин;
  • Анастасия Бакланова;
  • Роман Гусев;
  • Константин Гапонов;
  • Вячеслав Земляной;
  • Максим Шпаковский;
  • Андрей Фомин;
  • Илья Домбровский;
  • Юрий Котов;
  • Людмила Яковлева;
  • Игорь Лучихин;
  • Татьяна Бурнакина;
  • Екатерина Федченко;
  • Екатерина Насонова;
  • Андрей Пензин;
  • Владимир Миллер;
  • Александр Романов;
  • Усейн Дегерменджи;
  • Александр Классен;
  • Андрей Скабар;
  • Сергей Воробьев;
  • Валентин Томусяк;
  • Александр Загляев;
  • Роман Никифоров;
  • Дмитрий Чудин;
  • Александр Лапшов;
  • Александр Марушев;
  • Егор Попов;
  • Евгений Кузьмин;
  • Михаил Грищенко.

Отмечается, что эти артисты попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины.

В частности, все они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".

На данный момент "черном списке" находится 258 человек.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список "пророссийских" Telegram-каналов, а также показал украинцам персональные аккаунты, которые, по данным экспертов, вещают против Украины.

viber
Минкульт санкционный список
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