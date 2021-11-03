Минкульт пополнил "черный" список 32 российскими артистами: кто несет опасность стране

Кадр из фильма "Сонцепек" / Скриншот

Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило список артистов, представляющих угрозу национальной безопасности. В дополненный перечень попали 32 российских актера.

В списке оказались:

Павел Богомолов;

Илья Власов;

Михаил Разинкин;

Анастасия Бакланова;

Роман Гусев;

Константин Гапонов;

Вячеслав Земляной;

Максим Шпаковский;

Андрей Фомин;

Илья Домбровский;

Юрий Котов;

Людмила Яковлева;

Игорь Лучихин;

Татьяна Бурнакина;

Екатерина Федченко;

Екатерина Насонова;

Андрей Пензин;

Владимир Миллер;

Александр Романов;

Усейн Дегерменджи;

Александр Классен;

Андрей Скабар;

Сергей Воробьев;

Валентин Томусяк;

Александр Загляев;

Роман Никифоров;

Дмитрий Чудин;

Александр Лапшов;

Александр Марушев;

Егор Попов;

Евгений Кузьмин;

Михаил Грищенко.

Отмечается, что эти артисты попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины.

В частности, все они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".

На данный момент "черном списке" находится 258 человек.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список "пророссийских" Telegram-каналов, а также показал украинцам персональные аккаунты, которые, по данным экспертов, вещают против Украины.