Легендарный российский спортивный комментатор попал в черный список украинского Минкульта

Дмитрий Губерниев / МатчТВ

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло легендарного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Также в перечень вместе с Губерниевым попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко.

В августе 2015 года ведомство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Туда включили певца Олега Газманова, певицу Валерию (Аллу Перфилову) и множество других деятелей российской культуры. В настоящий момент в "черном списке" числится 204 человека.

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Напомним, ранее сообщалось, что 22 июня Минкульт по просьбе СБУ внес Филиппа Киркорова в "черный список". Люди, которые находятся в таком перечне, не имеют права пересекать границу Украины.

Позже в спецслужбе объяснили, что Киркорова решили внести в "черный список", поскольку он незаконно въезжал в захваченный Россией Крым (использовал российские пункты пропуска) и давал пропагандистские концерты, во время которых высказывался в поддержку незаконной аннексии полуострова. В СБУ добавили, что певец называл Крым частью РФ.