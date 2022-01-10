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СБУ разоблачила российского агента, спланировавшего теракты в Одесской области

10 января 2022, 20:44
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Мужчина причастен к поджогу автомобиля и надругательством над памятником погибшим воинам.

Агент РФ уже вербовал исполнителя/ СБУ

Украинские силовики разоблачили и задержали агента российской военной разведки, который спланировал серию терактов в Одесской области.

По данным Службы безопасности Украины, агент должен был расшатывать общественно-политическую ситуацию в регионе. В связи с этим, он планировал диверсии и теракты. Агента задержали во время вербования исполнителя для поджога военной техники.

"Агентом оказался иностранец, который периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, которые действуют с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики", - сообщили в СБУ.

В частности СБУ узнала, что российский агент занимался организацией поджога военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре прошлого года и облил памятник погибшим на войне с Россией украинцам.

"Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области", - добавили в СБУ.

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Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении теракта. Он под стражей.

Напомним, ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове агента российской военной разведки, который пытался раздобыть техническую документацию на украинский танк Т-84БМ Оплот. Харьковчанина завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.

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