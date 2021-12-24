В ФСБ задержанного российского военного назвали "завербованным Украиной"

В РФ задержанного военного обвинили в работе на Украину / "Прямий"

В России заявили о том, что задержали якобы завербованного Украиной военнослужащего.

Задержание произошло в Воронежской области, сообщает ТАСС.

Российский военнослужащий якобы "был завербован украинской военной разведкой".

Задержанного военнослужащего подозревают в госсударственной измене, говорится в сообщении.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), задержан военнослужащий Западного военного округа.

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Воронежский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

/ Скриншот

"Он осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ФСБ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове агента российской военной разведки, который пытался раздобыть техническую документацию на украинский танк Т-84БМ Оплот. Харьковчанина завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.

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