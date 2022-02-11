СНБО ввел санкции против телеканала Наш

Совет Нацбезопасности ввел санкции против телеканала НАШ сроком на пять лет.
Совет Нацбезопасности ввел санкции против телеканала НАШ.
Об этом заявил сегодня во время брифинга Секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов.
Он также уточнил, что санкции вводятся сроком на пять лет.
Возвращение оккупированного Крыма в состав Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Европа продолжает поддерживать Украину. Продолжается работа, направленная на сдерживание агрессии России. По его словам, Москва должна отказаться от ультиматумов и перейти к выполнению своих обязательств, среди которых – возвращение оккупированных Крыма и Донбасса под политический контроль Киева.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал о том, что у Украины есть стратегия по возвращению оккупированного Крыма. При этом, по его мнению, военным путем восстановить контроль над полуостровом сегодня нельзя. Однако Киев по-прежнему будет работать над восстановлением своей территориальной целостности и суверенитета.
Российская журналистка Ксения Собчак считает, что ни один президент России не решится на возвращение Крыма Украине. Такое решение станет политическим поражением для главы государства.
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