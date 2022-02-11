СНБО ввел санкции против телеканала НАШ / УНИАН

Совет Нацбезопасности ввел санкции против телеканала НАШ.

Об этом заявил сегодня во время брифинга Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов.

Он также уточнил, что санкции вводятся сроком на пять лет.

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Возвращение оккупированного Крыма в состав Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Европа продолжает поддерживать Украину. Продолжается работа, направленная на сдерживание агрессии России. По его словам, Москва должна отказаться от ультиматумов и перейти к выполнению своих обязательств, среди которых – возвращение оккупированных Крыма и Донбасса под политический контроль Киева.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал о том, что у Украины есть стратегия по возвращению оккупированного Крыма. При этом, по его мнению, военным путем восстановить контроль над полуостровом сегодня нельзя. Однако Киев по-прежнему будет работать над восстановлением своей территориальной целостности и суверенитета.

Российская журналистка Ксения Собчак считает, что ни один президент России не решится на возвращение Крыма Украине. Такое решение станет политическим поражением для главы государства.

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