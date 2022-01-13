Украина и Запад запустили план по борьбе с Россией: в МИД призвали Москву освободить Крым и Донбасс

Россия должна продолжать переговоры в международных форматах, чтобы доказать отсутствие планов по агрессии в отношении Украины - Кулеба / УНИАН

Украина и Запад продолжат работу над пакетом инициатив, направленных на сдерживание РФ от новой войны в Европе. В ОБСЕ продемонстрировали единую поддержку Киева. Москва вместо ультиматумов должна выполнять взятые на себя обязательства, среди которых отказ рассматривать любую часть региона ОБСЕ в качестве своей сферы влияния. Захваченные Крым и Донбасс должны быть возвращены под контроль Киева. Единственной возможностью для России подтвердить отсутствие планов по нападению на Украину является участие в переговорных форматах. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД, дипломат по итогам заседания постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 января сказал о том, что европейские партнеры продолжают единую поддержку Украины.

Читайте такжеОтвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениямиПо его словам, Киев работает над тем, чтобы Россия отошла от ультиматумов по европейской безопасности и начала выполнение Хельсинского декалога. Речь идет о прекращении агрессии на Донбассе, оккупации Крыма и разрешении созданных Москвой конфликтов на постсоветском пространстве. Россия в документах согласилась с тем, что она не будет рассматривать часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния.

"Имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы Российская Федерация вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве. В Грузии и Молдове. В этом же контексте напоминаю, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния", - отметил Кулеба.

Также он считает, что единственным способом для России показать отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины является участие в международных переговорных форматах, особенно на площадке ОБСЕ.

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"Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большую дипломатию, я думаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу

Кроме того, он добавил, что Украина готова сотрудничать с польским председательством ОБСЕ для эффективного воплощения переговорной повестки, которая рассматривалась 13 января. Киев и Запад продолжат работать над планом по сдерживанию России от войны в Европе.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января на фоне продолжения стягивания РФ войск к границам Украины и обвинений Москвы в угрозах НАТО своим границам прошли переговоры Запада и России по безопасности.

Представитель США, заместитель госсекретаря Венди Шерман сделала заявление о том, что американцы не гарантируют Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс.

Российский делегат, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Москва не планирует нападать на Украину. Впрочем, россияне требуют гарантий, согласно которым Украина и Грузия не вступят в НАТО.

12 января состоялись переговоры по линии НАТО-Россия. По итогам заседания Совета генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок не готов к компромиссам с Москвой по вопросам территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. У России нет право вето на вступление Украины в НАТО, а решение о евроатлантической интеграции страны будет принимать Киев и страны блока безопасности Запада.

Столтенберг предупредил РФ о том, что если Москва пойдет на новую военную операцию против Украины, НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе.