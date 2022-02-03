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"На сегодня это невозможно": Данилов высказался о военном возвращении Крыма

3 февраля 2022, 23:41

Данилов подчеркнул, что для нас вопрос по Крыму не решен.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Секретаря СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодня военный сценарий возвращения оккупированного Крыма является невозможным.

По его словам, каким в будущем будет путь возвращения полуострова, зависит от многих факторов.

"У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. В какой способ, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, - это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно", - заявил Данилов в программе Право на владу.

Он отметил, что "как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело".

Алексей Данилов подчеркнул, что для нас вопрос по Крыму не решен.

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"Это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой".

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Скандальное заявление главы Военно-морских сил Германии по Крыму

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах в ходе своего визита в Индию сделал ряд заявлений по Украине, России и безопасности в Европе. В частности, он сказал, что Крым "утерян" и назвал "фактом" невозвращение полуострова в состав украинского государства. Кроме того, по его словам, Украина не может вступить в НАТО из-за российской оккупации.

Также он заявил, что не верит в военное вторжение России в Украину. Как полагает он, "Путину важно уважение, которого он требует, и вероятно, даже заслуживает", а не "маленькая полоска украинской земли".

Заявление спровоцировало скандал. МИД Украины вызвал посла ФРГ Анку Фельдугузен, чтобы она дала объяснения словам командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха по поводу якобы невозможности вернуть Крым под политический контроль Киева и несоответствию государства критериям НАТО.

Позже Шенбах, объясняя свои слова об Украине, сказал, что выразил свою личную точку зрения и "неосторожно оценил ситуацию". Свое заявление он считает ошибкой.

Под давлением прессы и общественного мнения Кай-Ахим Шенбах подал в отставку. Немецкое издание Bild написало, что слова об агрессии России привели к дипломатическому кризису, и теперь он должен понести ответственность за последствия. Отставку Шенбаха утвердили в Минобороны Германии.

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