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"Донбасс сейчас – тема №1, но не забываем о Крыме": Украина призвала ОБСЕ к контрудару по России

10 февраля 2022, 13:30
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Украина ждет от ОБСЕ решительных действий и принятия сложных решений в ситуации с угрозой России, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Европа должна выдвинуть России ответные требования по гарантиям безопасности - Кулеба / УНИАН

Сегодня вопрос Донбасса является главной темой, однако не следует забывать и о ситуации с оккупированным Крымом. Функции ОБСЕ распространяются на всю Украину, и в Киеве хотят видеть более активную деятельность организации. Есть надежда, что под председательством Польши ОБСЕ усилит свою работу на захваченных украинских территориях. Организация должна продемонстрировать решительные действия в сложной ситуации и сама требовать от России гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе брифинга с главой МИД Польши Збигневом Рау он сказал о том, что в ОБСЕ, работая по теме Донбасса, не должны забывать и ситуацию с оккупированным Крымом. В Киеве надеются на усиление деятельности организации под главенством Варшавы.

Читайте такжеРоссия на мировом уровне считает Крым Украиной: Илларионов раскрыл детали обязательств Москвы"Донбасс – это сейчас вопрос номер 1, но не забываем и о Крыме. Я хочу напомнить, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю оккупированную территорию Украины, включая Крым. Мы хотим видеть более активную работу СММ ОБСЕ на этом направлении", - отметил Кулеба.

Кроме того, он призвал организацию к решительным действиям и принятию сложных решений в трудной ситуации.

"Для ОБСЕ нельзя оставаться пассивно-нейтральной в этом процессе. Нужно продемонстрировать решительность в защите тех задач ОБСЕ, ради защиты которых она и создана", - считает министр.

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Также он добавил, что Россия – единственное государство, которое накаляет градус напряжения в Европе, пытается манипулировать нормами ОБСЕ и подменяет реальность. Организации в таком случае следует не отвечать, а самой задавать Москве вопросы о том, как она планирует гарантировать безопасность другим странам.

"Именно поэтому я считаю, что пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задавать самой РФ вопросы: как вы, Россия, делающая агрессию и эскалирующую ситуацию, планируете гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?" – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Возвращение оккупированного Крыма в состав Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Европа продолжает поддерживать Украину. Продолжается работа, направленная на сдерживание агрессии России. По его словам, Москва должна отказаться от ультиматумов и перейти к выполнению своих обязательств, среди которых – возвращение оккупированных Крыма и Донбасса под политический контроль Киева.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал о том, что у Украины есть стратегия по возвращению оккупированного Крыма. При этом, по его мнению, военным путем восстановить контроль над полуостровом сегодня нельзя. Однако Киев по-прежнему будет работать над восстановлением своей территориальной целостности и суверенитета.

Российская журналистка Ксения Собчак считает, что ни один президент России не решится на возвращение Крыма Украине. Такое решение станет политическим поражением для главы государства.

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