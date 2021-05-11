Соратник Медведчука рассказал, где находится одиозный нардеп

Ренат Кузьмин уверен, что расследование против скандального народного избранника "не имеет ничего общего с правосудием".
Давний соратник подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил в своем Facebook, что Медведчук находится в Украине и собирается явиться в СБУ.
Он уточнил, что лично Медведчуку подозрение не вручили.
СБУ сообщила ранее, что, поскольку оба фигуранта (кроме Медведчука в деле фигурирует в качестве подозреваемого также нардеп ОПЗЖ Тарас Козак) отсутствуют по месту жительства, подозрения, в соответствии с законом, направили на адреса последних известных мест проживания, а также в Верховную Раду.
"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", – написал Кузьмин.
Дело Медведчука - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, сегодня СБУ пришла к Медведчуку с обысками. Сначала правоохранители отказывались рассказывать, в рамках какого именно дела проводятся следственные действия.
- Позже стало известно, что Медведчуку объявили о подозрении по трем эпизодам. Подозрение объявили и его соратнику Тарасу Козаку. Один из эпизодов касается незаконной передачи России месторождения в оккупированном Крыму.
- Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, бизнес Медведчука в оккупированном Крыму нанес значительный ущерб Украине.
Автор: Екатерина Трохимчук