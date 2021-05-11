Соратник Медведчука рассказал, где находится одиозный нардеп

Санкции против Медведчука прокомментировал Кузьмин / УНИАН

Давний соратник подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил в своем Facebook, что Медведчук находится в Украине и собирается явиться в СБУ.

Он уточнил, что лично Медведчуку подозрение не вручили.

СБУ сообщила ранее, что, поскольку оба фигуранта (кроме Медведчука в деле фигурирует в качестве подозреваемого также нардеп ОПЗЖ Тарас Козак) отсутствуют по месту жительства, подозрения, в соответствии с законом, направили на адреса последних известных мест проживания, а также в Верховную Раду.

"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", – написал Кузьмин.

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