Стало известно, о чем Зеленский говорил на секретной встрече с главой MI-6

Новости Украины - Зеленский раскрыл детали секретной беседы с главой MI-6 / Reuters

Во время недавнего визита в Великобританию глава Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Секретной службы разведки. Темой встречи стала проблема фейковых новостей и дезинформации, заверил он.

"У нас была встреча в офисе MI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственнические дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече", – цитирует Зеленского Офис президента.

Читайте такжеКак британская военная база поможет Украине отвадить от себя РоссиюПо его словам, вопрос, который, по версии ряда украинских изданий, поднимался на этой встрече, вообще не поднимался. Вместо этого стороны большую часть времени обсуждали "информацию о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности", однако детали президент Украины раскрывать не имеет права.

После встречи с главой британской разведки президент Украины заявил о необходимости создания независимых СМИ, чтобы обезопасить суверенитет страны.

"Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", – рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский: новости о визите в Великобританию