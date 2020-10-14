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Стало известно, о чем Зеленский говорил на секретной встрече с главой MI-6

14 октября 2020, 09:18

После встречи с главой британской разведки президент Украины заявил о необходимости создания независимых СМИ.

Новости Украины - Зеленский раскрыл детали секретной беседы с главой MI-6
Новости Украины - Зеленский раскрыл детали секретной беседы с главой MI-6 / Reuters

Во время недавнего визита в Великобританию глава Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Секретной службы разведки. Темой встречи стала проблема фейковых новостей и дезинформации, заверил он.

"У нас была встреча в офисе MI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственнические дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече", – цитирует Зеленского Офис президента.

Читайте такжеКак британская военная база поможет Украине отвадить от себя РоссиюПо его словам, вопрос, который, по версии ряда украинских изданий, поднимался на этой встрече, вообще не поднимался. Вместо этого стороны большую часть времени обсуждали "информацию о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности", однако детали президент Украины раскрывать не имеет права.

После встречи с главой британской разведки президент Украины заявил о необходимости создания независимых СМИ, чтобы обезопасить суверенитет страны.

"Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", – рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский: новости о визите в Великобританию

  • Напомним, 7-8 октября Владимир Зеленский с супругой с официальным визитом побывали в Великобритании.
  • Ряд СМИ сообщили, что на встрече Зеленского с главой британской разведки обсуждались три основных темы. Это атаки украинской власти и попытки установить контроль над антикоррупционными органами (САП, НАБУ, Офис генерального прокурора и судебные инстанции), агрессия России на востоке Украины и окружение Зеленского, которое имеет на него влияние (по данным ZN.ua, эта тема тоже относится к "российской тематике").
  • В рамках визита Зеленский подписал двустороннее соглашение с британским премьер-министром Борисом Джонсоном о свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое в первую очередь предусматривает увеличение сотрудничества в сфере безопасности.
  • Также Зеленские встретились с принцем Уильямом и его супругой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Встреча прошла в главной резиденции британской королевской семьи - Букингемском дворце.
  • В Украине допустили появление военной базы Великобритании. Официальный Киев готов дать согласие на размещение британских войск на своей территории в случае такой необходимости.

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