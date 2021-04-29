Стало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму

Киев будет готов подавать воду в аннексированный Крым после возвращения полуострова в состав Украины.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5419, на базе которого парламентарии намерены законодательно закрепить запрет водоснабжения захваченного Россией Крыма из водных объектов Украины. Ограничения будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется под политический контроль Киева.
На сайте ВР указано, что законопроект авторства ряда депутатов предусматривает внесение изменений в законы о создании свободной экономической зоны Крым и об особенностях реализации экономической деятельности на временно оккупированной украинской территории.
Депутаты предлагают на уровне закона запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу и из других водных объектов Украины в Крым до тех пор, пока полуостров контролируется россиянами.Читайте такжеКиев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын
"Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ "Крым" и любой другой забор воды из водных объектов Украины для дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - подчеркивается в тексте проекта закона.
Проблемы с водой в Крыму
- На территории оккупированного Россией Крыма в последние годы возникла проблема маловодья. В автономной республике существенно сократились запасы водного ресурса. Из-за этого местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина после захвата россиянами полуострова прекратила подачу воды в Крым. Согласно позиции официального Киева, воды на Крымском полуострове хватает для местного населения, в то время как с дефицитом сталкивается Россия. Украинское государство готово возобновить водоснабжение только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
- "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что даже если Украина теоретически даст согласие на подачу воды в Крым, то инфраструктура полуострова технически не готова к таким мероприятиям.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы не было даже гипотетической возможности подавать воду на оккупированный полуостров.