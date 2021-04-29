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Стало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму

29 апреля 2021, 22:19
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Киев будет готов подавать воду в аннексированный Крым после возвращения полуострова в состав Украины.

Северо-Крымский канал
В Раде намерены заблокировать подачу воды в Крым на уровне закона / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5419, на базе которого парламентарии намерены законодательно закрепить запрет водоснабжения захваченного Россией Крыма из водных объектов Украины. Ограничения будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется под политический контроль Киева.

На сайте ВР указано, что законопроект авторства ряда депутатов предусматривает внесение изменений в законы о создании свободной экономической зоны Крым и об особенностях реализации экономической деятельности на временно оккупированной украинской территории.

Депутаты предлагают на уровне закона запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу и из других водных объектов Украины в Крым до тех пор, пока полуостров контролируется россиянами.Читайте такжеКиев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын

"Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу к территории СЭЗ "Крым" и любой другой забор воды из водных объектов Украины для дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещаются до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - подчеркивается в тексте проекта закона.

Проблемы с водой в Крыму

Верховная Рада новости Украины новости Крыма
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