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Суд уже второй раз отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду

24 мая 2021, 11:00
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ВСУ также признал недействительным голосование на 6 проблемных участках.

Суд уже второй раз отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду
Суд уже второй раз отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду / Фото Instagram ​

Верховный Суд уже во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании Василия Вирастюка депутатом от партии Слуга народа. Первый раз протоколы ЦИК по результатам промежуточных выборов в округе 87 ВСУ аннулировал поздно вечером 1 мая – и вот сегодня снова.

"Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", – сообщает в Facebook Гражданская сеть ОПОРА.

Читайте такжеВасилий Вирастюк отреагировал на признание его нардепом"Надеемся, что Большая Палата проявит свою принципиальность, которая была продемонстрирована 1 мая, и установит законное решение с учетом верховенства права в целях защиты прав избирателей", – сообщил в Facebook адвокат Анатолий Попов, который представляет Шевченко.

Отметим, что решение ВСУ является решением суда первой инстанции. Теперь у Вирастюка или ЦИК есть возможность подать апелляцию, которую рассмотрит уже Большая Палата Верховного Суда – в качестве суда апелляционной инстанции. И только решение Большой Палаты уже является окончательным.

Довыборы в Раду – о чем сообщалось ранее:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
  • Комиссия избрала новых голову и трех членов. На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.
  • По данным сети ОПОРА, после того, как голосование на шести участках признали недействительным, результаты довыборов изменились. За Василия Вирастюка отдали 14 811 голосов, за кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко - 13 942 голоса, за Руслана Кошулинского от ВО Свобода - 13 463 голоса.
  • Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявлял, что окружная избирательная комиссия украла его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе.
  • 4 апреля в ЦИК опубликовали результаты довыборов в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области (с центром в городе Надворная) - победил кандидат от президентской партии Слуга народа Василий Вирастюк.
  • 5 мая Центральная избирательная комиссия на заседании пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.

выборы в Раду Верховный суд Украины Слуга народа Василий Вирастюк новости Украины
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