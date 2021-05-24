Суд уже второй раз отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду

ВСУ также признал недействительным голосование на 6 проблемных участках.
Верховный Суд уже во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании Василия Вирастюка депутатом от партии Слуга народа. Первый раз протоколы ЦИК по результатам промежуточных выборов в округе 87 ВСУ аннулировал поздно вечером 1 мая – и вот сегодня снова.
"Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", – сообщает в Facebook Гражданская сеть ОПОРА.
Читайте такжеВасилий Вирастюк отреагировал на признание его нардепом"Надеемся, что Большая Палата проявит свою принципиальность, которая была продемонстрирована 1 мая, и установит законное решение с учетом верховенства права в целях защиты прав избирателей", – сообщил в Facebook адвокат Анатолий Попов, который представляет Шевченко.
Отметим, что решение ВСУ является решением суда первой инстанции. Теперь у Вирастюка или ЦИК есть возможность подать апелляцию, которую рассмотрит уже Большая Палата Верховного Суда – в качестве суда апелляционной инстанции. И только решение Большой Палаты уже является окончательным.
Довыборы в Раду – о чем сообщалось ранее:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
- Комиссия избрала новых голову и трех членов. На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.
- По данным сети ОПОРА, после того, как голосование на шести участках признали недействительным, результаты довыборов изменились. За Василия Вирастюка отдали 14 811 голосов, за кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко - 13 942 голоса, за Руслана Кошулинского от ВО Свобода - 13 463 голоса.
- Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявлял, что окружная избирательная комиссия украла его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе.
- 4 апреля в ЦИК опубликовали результаты довыборов в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области (с центром в городе Надворная) - победил кандидат от президентской партии Слуга народа Василий Вирастюк.
- 5 мая Центральная избирательная комиссия на заседании пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.