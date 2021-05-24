Суд уже второй раз отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду / Фото Instagram ​

Верховный Суд уже во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании Василия Вирастюка депутатом от партии Слуга народа. Первый раз протоколы ЦИК по результатам промежуточных выборов в округе 87 ВСУ аннулировал поздно вечером 1 мая – и вот сегодня снова.

"Кроме того, указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", – сообщает в Facebook Гражданская сеть ОПОРА.

Читайте такжеВасилий Вирастюк отреагировал на признание его нардепом"Надеемся, что Большая Палата проявит свою принципиальность, которая была продемонстрирована 1 мая, и установит законное решение с учетом верховенства права в целях защиты прав избирателей", – сообщил в Facebook адвокат Анатолий Попов, который представляет Шевченко.

Отметим, что решение ВСУ является решением суда первой инстанции. Теперь у Вирастюка или ЦИК есть возможность подать апелляцию, которую рассмотрит уже Большая Палата Верховного Суда – в качестве суда апелляционной инстанции. И только решение Большой Палаты уже является окончательным.

Довыборы в Раду – о чем сообщалось ранее: