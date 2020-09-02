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У Зеленского назвали двух "кандидатов на вылет" из Кабмина

2 сентября 2020, 08:59

Двум министрам грозит отставка, считает Стефанчук.

Кабмин могут покинуть Петрашко и Марченко, сообщил представитель Зеленского в Раде – Кабмин Украины
Кабмин могут покинуть Игорь Петрашко и Сергей Марченко, сообщил представитель Владимира Зеленского в Раде / УНИАН

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в ближайшее время двух членов Кабинета министров могут отправить в отставку.

Отставка грозит министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко и главе Минфина Сергею Марченко, рассказал Стефанчук в эфире Украина 24.

По его мнению, судьба чиновников будет зависеть от того, насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом госбюджета Украины и насколько Раде будут предложены новые подходы по преодолению последствий коронавируса COVID-19.

"Я думаю, что такая ситуация назревает (перестановки в Кабмине – Ред.). Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах...", – сказал представитель Зеленского.

Напомним, Игорь Петрашко была назначен на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года, а Сергея Марченко назначили главой Минфина 30 числа.

Владимир Зеленский Игорь Петрашко Руслан Стефанчук Сергей Марченко
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