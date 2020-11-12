У Зеленского рассказали, как Украине удалось удержать безвиз с Евросоюзом

Зеленский вовремя принял решения, которые помогли удержать безвиз с ЕС - Офис президента / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский при помощи экстренных и решительных действий смог не допустить потери Киевом безвизового режима с Евросоюзом после резонансного решения КСУ по антикоррупционным законам. Теперь нужные решения должна принять Верховная Рада.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 12 ноября.

По его словам, Запад потрясло решение Конституционного суда, после чего в Офис Зеленского стало поступать множество звонков. Однако президенту удалось оперативно разрешить ситуацию и восстановить работу антикоррупционного законодательства.

Вследствие этого можно сделать вывод, что Киеву, благодаря своевременному решению, удалось избежать приостановки безвизового режима с Евросоюзом. Теперь этот вопрос Брюсселем не рассматривается.

"На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима – либо отмены, либо приостановки действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, – мы сняли. Это подтверждают наши многочисленные партнеры, - отметил Жовква.Читайте такжеПочему Запад никогда не отменит безвиз для Украины

Также он подчеркнул, что теперь Верховная Рада должна внести свой вклад в стабилизацию ситуации в стране, в то время как Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента свой проект закона, направленный на урегулирование конституционного кризиса.

Безвизовый режим Украины и Евросоюза