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Удар по Львову – сигнал для Запада: если не остановить РФ, ракеты упадут ближе к границам НАТО – ОП

27 марта 2022, 09:42

Россия своими действиями подтверждает слова президента Зеленского, который говорил, что у Москвы есть цели за пределами Украины, сказал Сергей Никифоров.

Львов ракетный удар
Россия 26 марта нанесла ракетный удар по Львову / Reuters

Запад не отреагировал должным образом на ракетные удары по Львову, который находится в 80 километров от границы с Польшей. Такие действия России подтверждают слова президента Владимира Зеленского о том, что интересы Москвы распространяются и за пределы Украины. Российское государство нужно остановить, и если не предпринимать должных шагов, ракеты будут падать к границам Североатлантического альянса. Об этом заявил спикер Офиса президента Сергей Никифоров.

В ходе телемарафона UA Разом он сказало том, что западный мир не продемонстрировал серьезной реакции на обстрел Львова, тогда как ракеты падали близко к границам военно-политического блока Запада.

"К сожалению, каких-либо серьезных комментариев, серьезных заявлений по обстрелу Львова, близкому падению ракет к границам НАТО, мы не услышали", - отметил Никифоров.

Также он добавил, что ситуация с обстрелом Львова подтверждает заявления президента Зеленского об амбициях России, которые не ограничиваются Украиной. Если не предпринимать решительных шагов, ракеты будут падать ближе к кордонам Альянса.

"Это демонстрация того, что останавливать Россию нужно на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать ближе к границам НАТО", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Ракетные удары России по Львову

Войска России 26 марта нанесли ракетные удары по Львову. Мэр города Андрей Садовой и руководитель областной военной администрации Максим Козицкий заявили, что случилось попадание по объектам критической инфраструктуры – нефтебазе и заводу, который находится в жилых кварталах. По каждому из объектов было нанесено по два удара.

По данным ГосЧС, пожар на нефтебазе удалось погасить только к 06:49 утра 27 мая.

Пострадали 5 человек. Жертв нет.

Ударной волной повредило школу и детский сад, выбило стекла.

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война в Украине НАТО новости Львова Никифоров Офис президента война России и Украины
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