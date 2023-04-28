Украина будет воевать до победы: Кулеба заявил, что ВСУ могут провести несколько наступлений

Финальной битвой с агрессором Россией станет то противостояние, которое приведет к полному освобождению территорий Украины, считает Дмитрий Кулеба.

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Украина против заморозки войны с Россией - Кулеба / Коллаж УНИАН, 93 ОМБр

Грядущее контрнаступление ВСУ не следует воспринимать в качестве решающей битвы. Ключевым станет противостояние, которое приведет к победе на поле боя. Украинское государство против замороженной войны и намерено воевать до победы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в ходе брифинга с руководителями МИД стран Северной Европы он рассказал о том, что ожидаемое контрнаступление ВСУ не нужно считать решающей битвой. Ключевым противостоянием станет та битва, которая приведет к полной деоккупации территорий.

По словам дипломата, Украина будет готова провести и несколько контрнаступлений, чтобы не допустить заморозки войны.

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"Контрнаступление не следует считать решающей битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы... Если понадобится одно контрнаступление - будет одно, если нужно два или больше - будет так. Это не тот конфликт, который можно будет заморозить", - отметил Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что люди, которые рассматривают грядущее контрнаступление ВСУ в качестве решающей битвы, "искажают картину украинских усилий", а Украина готова воевать до победы.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина продолжает готовиться к контрнаступательной операции.

Украинский народ верит в свою победу и освобождение всех оккупированных агрессором Россией территорий.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины завершают подготовку к контрнаступательной операции.

Украинским военным нужно овладеть вооружениями, которые поступили от Запада.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи рассказал о том, что американские военные провели моделирование ситуации с контрнаступлением ВСУ и пришли к выводу, согласно которому армия Украины находятся в очень хорошей позиции. По его словам, численность российских сухопутных сил увеличилась, однако они серьезно деградировали.

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Война России против Украины: