Украина с оружием будет забирать свои земли, РФ это понимает и "требует" "Минска-3" – Подоляк

Россия понимает, что Украина будет отвоевывать свои территории, поэтому спешит с переговорами - Подоляк / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Страна-агрессор РФ вновь заговорила о переговорах с Украиной, поскольку потратила огромное количество ресурсов и захватила дополнительную долю украинских территорий. Она вышла на пик своих территориальных претензий к Киеву. В Москве понимают, что ВСУ будут получать оружие от Запада и освобождать свои земли. Поэтому они сейчас в ультимативной форме пытаются зафиксировать текущую ситуацию с "новой линией разграничения" в виде договора типа "Минск-3". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что оккупационная российская армия оказалась на пике своих территориальных претензий к Украине. Большое количество ресурсов уже потрачено, дополнительная доля территорий захвачена.

По его словам, теперь россияне понимают, что Киев будет получать оружие и постепенно работать над освобождением своей территории. Причем ресурсов у захватчиков все еще достаточно.

"Это процесс не столь быстрый, как нам бы хотелось. Мы должны это понимать. Ресурса в русской армии еще достаточно. Это безумная орда, то есть их очень много. Они не считают, что людей надо беречь – и уходят, и уходят", - отметил Подоляк.

Также он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией, Россия, пока это еще может быть возможно, пытается "договориться" с Украиной, чтобы зафиксировать новую так называемую "линию разграничения" на базе, дескать, "Минска-3".

"Поэтому сегодня они хотят ультимативно зафиксировать статус-кво. Договориться с нами о частичном перемирии и зафиксировать новую линию разграничений – Минск-3", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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Переговоры Украины и России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 3 августа заявил, что Россия, дескать, готова вести переговоры с Украиной, но на своих условиях. Причем, мол, требования Москвы, как утверждает Песков, будут выполнены.

Позже позицию Москвы высказал и бывший канцлер ФРГ, близкий к Кремлю политик Герхард Шредер. Он сказал, что Россия якобы настроена на переговоры с Украиной. Войну он назвал "ошибкой российского правительства". Донбасс предложил сделать кантоном, а планы Киева по возвращению оккупированного Крыма военным путем назвал, дескать, "абсурдом".

Президент Владимир Зеленский подверг резкой критике так называемые "мирные инициативы" от России. По его словам, если бы россияне действительно стремились бы к диалогу, они бы не стягивали войска на юг Украины. Ситуацию с заявлением Шредера он назвал "просто отвратительной".

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