УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Украина с оружием будет забирать свои земли, РФ это понимает и "требует" "Минска-3" – Подоляк

4 августа 2022, 22:38

Россия вышла на пик своих территориальных претензий к Украине, однако ресурсов у оккупантов еще достаточно, считает Михаил Подоляк.

ВСУ Подоляк
Россия понимает, что Украина будет отвоевывать свои территории, поэтому спешит с переговорами - Подоляк / Коллаж Посольство США в Украине, Офис президента

Страна-агрессор РФ вновь заговорила о переговорах с Украиной, поскольку потратила огромное количество ресурсов и захватила дополнительную долю украинских территорий. Она вышла на пик своих территориальных претензий к Киеву. В Москве понимают, что ВСУ будут получать оружие от Запада и освобождать свои земли. Поэтому они сейчас в ультимативной форме пытаются зафиксировать текущую ситуацию с "новой линией разграничения" в виде договора типа "Минск-3". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что оккупационная российская армия оказалась на пике своих территориальных претензий к Украине. Большое количество ресурсов уже потрачено, дополнительная доля территорий захвачена.

По его словам, теперь россияне понимают, что Киев будет получать оружие и постепенно работать над освобождением своей территории. Причем ресурсов у захватчиков все еще достаточно.

"Это процесс не столь быстрый, как нам бы хотелось. Мы должны это понимать. Ресурса в русской армии еще достаточно. Это безумная орда, то есть их очень много. Они не считают, что людей надо беречь – и уходят, и уходят", - отметил Подоляк.

Также он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией, Россия, пока это еще может быть возможно, пытается "договориться" с Украиной, чтобы зафиксировать новую так называемую "линию разграничения" на базе, дескать, "Минска-3".

"Поэтому сегодня они хотят ультимативно зафиксировать статус-кво. Договориться с нами о частичном перемирии и зафиксировать новую линию разграничений – Минск-3", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал, как Путин реагирует на успехи ВСУ

Переговоры Украины и России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 3 августа заявил, что Россия, дескать, готова вести переговоры с Украиной, но на своих условиях. Причем, мол, требования Москвы, как утверждает Песков, будут выполнены.

Позже позицию Москвы высказал и бывший канцлер ФРГ, близкий к Кремлю политик Герхард Шредер. Он сказал, что Россия якобы настроена на переговоры с Украиной. Войну он назвал "ошибкой российского правительства". Донбасс предложил сделать кантоном, а планы Киева по возвращению оккупированного Крыма военным путем назвал, дескать, "абсурдом".

Президент Владимир Зеленский подверг резкой критике так называемые "мирные инициативы" от России. По его словам, если бы россияне действительно стремились бы к диалогу, они бы не стягивали войска на юг Украины. Ситуацию с заявлением Шредера он назвал "просто отвратительной".

Другие новости:

ВСУ Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:38

Украина с оружием будет забирать свои земли, РФ это понимает и "требует" "Минска-3" – Подоляк

22:35

"Зарево, что-то горит": Харьков под обстрелами, слышны мощные взрывы, есть пострадавшие

22:18

Евросоюз ввел жесткие санкции против беглеца Януковича и его сына

22:10

Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в домВидео

21:44

Настигли одни неудачи и финансовые проблемы: 3 способа, как быстро избавиться от бед и разочарованийВидео

Реклама
21:42

"Россия всех защищает": у Путина ошарашили пропагандистской методичкой по войнеВидео

21:39

ВСУ ведут бои с войсками РФ под Изюмом: враг пытается прорваться возле Гусаровки – ГенштабВидео

21:20

В Беларусь прибыл самолет, на котором могли быть иранские беспилотники для РФ - СМИВидео

21:15

Самая вкусная закуска, в которую влюбляются с первого кусочка: простой рецепт за 15 минутВидео

20:43

Македония подарила ВСУ штурмовики Су-25, которые ранее купила у Украины - СМИ

20:33

Если Путин победит в войне против Украины, начнется Третья мировая война – ЗеленскийВидео

20:27

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

20:09

"Мы не такие подонки, как они": Зеленский высказался о новых фейках РФ и желании говорить с Путиным

20:08

"Это свинство": продюсер-путинист Пригожин обвинил Вайкуле в геноциде украинцев

20:08

Путин подставил и унизил китайцевмнение

19:50

Россия лжет, угрожает и ставит ультиматумы: Зеленский разнес призывы Москвы к "переговорам"Видео

19:45

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

19:40

Цифры богатства и бедности в дате рождения: главные амулеты для финансовой удачи

19:39

Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

19:28

Россияне мощно "накрыли" села под Запорожьем из РСЗО: первые подробности

Реклама
19:24

"Киев пускает ракеты в сторону Тайваня": пропагандисты Путина запутались во лжи и смололи очередной абсурдВидео

19:16

В Кабмине назвали сроки действия временной защиты в ЕС для беженцев из УкраиныВидео

19:11

Кремль хочет запретить россиянам увольняться со службы во время "спецоперации" - ГенштабВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазныВидео

18:51

ВСУ продвинулись в Харьковской области и закрепились на освобожденных территорияхВидео

18:41

"Многие из окружения Кремля хотят соскочить": Фейгин объяснил причину внезапной болезни соратника ПутинаВидео

18:39

Застряла "стрелка" от снаряда: боец ВСУ героически воевал со сломанным позвоночникомВидео

18:36

Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

18:30

"Это все равно, что рыться в грязном белье": Мосейчук отказалась обсуждать ВинникаВидео

18:23

Марк Фейгин. Санкции никогда не остановят шизофашиста ПутинаВидеоблоги

18:21

Оккупанты РФ массово опустошают склады с боеприпасами в Беларуси - экспертВидео

18:18

Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты

18:04

Чтобы не сбежали: оккупантам угрожают заградительными отрядами "кадыровцев" на ХерсонщинеВидео

17:50

Путин захочет переговоров: в конце августа РФ может предложить прекращение огня - ЖдановВидео

17:46

РФ стянула войска на Херсонщину: враг может наступать, чтобы сорвать планы ВСУ – ГенштабВидео

17:25

"Те, кого накрыло ракетами, уже ничего не расскажут": Гиркин признал мощность HIMARSВидео

17:20

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

17:15

США могли бы ликвидировать Путина так, как и лидера "Аль-Каиды" - генерал СБУВидео

16:57

Полный рот золотых зубов: у Кабаевой появилась конкурентка и положила глаз на Путина

16:53

ВСУ продвинулись в Донецкой области, есть тактические улучшения – ГенштабВидео

Реклама
16:52

Оставил гранату для себя: яркая история пенсионера из Бучи, в одиночку напавшего на колонну враговВидео

16:44

НАТО может вмешаться в войну против РФ: Столтенберг назвал единственное условиеВидео

16:11

Дорофеева показала романтический снимок со своим возлюбленным КацуринымВидео

16:02

Характер человека по цвету: что о вас расскажет ваш нелюбимый оттенок

15:58

Мишина, которая пол года не ухаживала за собой, показала бьюти-процедуры

15:57

"Референдумы" и аннексия на юге Украины не пройдут: Москва не удержит территории – ОПВидео

15:53

Должны осудить войну и сказать "Слава Украине!": грузинский ресторан ввел "входные визы" для россиян

15:37

Украину обвинили в размещении баз ВСУ в больницах и школах: в ОП жестко ответилиВидео

15:18

Не трогай меня: 4 самых нервных знака гороскопаВидео

15:11

Месть партизан: на Луганщине расстреляли авто с гауляйтером и его замом – оба раненыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять