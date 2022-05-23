Украина ведет переговоры об обмене Медведчука на защитников Мариуполя – МВД

Виктор Медведчук / УНИАН, Александр Синица

Подозреваемый в совершении государственной измены пророссийский политик Виктор Медведчук решил дать показания против пятого президента Петра Порошенко, поскольку идут активные переговоры по обмену Медведчука на защитников Мариуполя. Что будет с лидером ОПЗЖ после того, как он окажется в России, неизвестно, поэтому сейчас чем больше он скажет, тем лучше. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Медведчук озвучил информацию, которая уже были известна из опубликованных аудиопленок. Теперь пророссийский политический деятель решил сделать заявление о роли Петра Порошенко, поскольку ведутся переговоры об обмене Медведчука на защитников Мариуполя.

По словам чиновника, в Кеве не знают, что будет с Медведчуком после того, как он окажется в России. Поэтому чем больше он скажет сейчас, тем лучше.

"На самом деле, сейчас ведутся активные переговоры об обмене Медведчука на наших героев Азовстали. Поэтому он решил внести ясность в плохую историю о том, как Порошенко зарабатывал на войне. Что с ним будет в РФ – мы не знаем, потому чем он больше скажет сейчас, тем лучше", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Дело Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля сделал заявление о том, что СБУ задержала руководителя пророссийской партии ОПЗЖ, кума главы РФ Владимира Путина, парламентария Виктора Медведчука. Его подозревают в совершении государственной измены.

Задержание Медведчука подтвердил глава СБУ Иван Баканов.

Лычакаовский суд Львова 16 апреля отправил Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.

18 апреля Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя из Азовстали.

23 мая Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука против Петра Порошенко. В частности, он сказал, что пятый президент отвечал за незаконную закупку угля с временно оккупированных Россией и боевиками "ЛДНР" территорию в 2014-2015 годах.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил Медведчук.

Кроме того, по словам Медведчука, именно Порошенко стал "владельцем" участка нефтепродуктопровода Самара – Западное направление, которую называют "трубой Медведчука". По ней прокачивался дизель.