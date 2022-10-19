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Украину 20 октября ждут отключения света: у Зеленского призвали экономить электроэнергию

19 октября 2022, 22:12

Украинцев попросили с 07:00 до 23:00 снизить пользование электроэнергией.

Свет, отключение света, линии электропередачи
В Украине могут ввести веерные отключения света - Тимошенко / УНИАН, Википедия

По всей территории Украины в четверг, 20 октября, будут введены ограничения на пользование электроснабжением. Населению следует снизить потребление электроэнергии во избежание последующих веерных отключений. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что 20 октября Украину ждут ограничения поставок электроэнергии. Причина – разрушение страной-агрессором РФ объектов, которые генерируют энергетику.

"Завтра 20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно", - сказал Тимошенко.

Чиновник призвал украинцев с 07:00 до 23:00 снизить пользование электроэнергией до минимума. Если этого не сделать, будут временные веерные отключения.

"Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своем фронте!" – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Отключение света в Украине

Ранее замглавы ОП Кирилл Тимошенко сказал, что Украине следует готовиться к возможным отключениям света, воды и теплоснабжения из-за ракетных ударов России. В стране критическая ситуация.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - отметил чиновник.

Советник министра энергетики Александр Харченко заявил, что 19 и 20 октября в регионах Украины возможны временные отключения электроэнергии.

По причине вражеских обстрелов повреждены около 40% энергетической инфраструктуры страны. Меры будут приниматься для того, чтобы упростить восстановления специалистами энергообъектов.

Смотрите видео ТСН - как правильно экономить электроэнергию

Другие новости:

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