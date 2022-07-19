"Уступки" Путину и ловушка для Европы: Кулеба прогнозирует новую волну в угоду России на Западе

Путин стремится к смене власти в странах ЕС на лояльное России руководство - Кулеба / УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин начал кровавую войну не только потому, что стремится уничтожить Украины. Его целью является и кризис в Европе, чтобы и европейцы, и россияне, жили одинаково плохо. Путин хотел бы смены власти в странах ЕС – прихода лояльных к нему сил. Уже на следующей неделе появятся призывы о необходимости пойти на уступки Москве. Однако если сейчас Кремль почувствует слабость, ситуация будет еще хуже, чем она есть на данный момент. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего обращения к Совету ЕС он рассказал о том, что цель Путина – не только Украина, но и кризис в Европе. Россия собирается лишить европейцев их цивилизованной жизни.

Читайте такжеВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал Романенко"Путин хочет украсть нормальную жизнь и стабильность у каждой европейской семьи. Энергетическим шантажом и ростом цен, дефицитом продовольствия, пропагандой и ложью, попытками дестабилизировать правительства. Настоящая цель России – страдания Европы. Путин хочет, чтобы европейцы и россияне жили одинаково плохо", - отметил дипломат.

По его словам, одной из задач Путина является смена правительств в европейских государствах. Ему нужно, чтобы к власти пришли радикальные, лояльные к Москве силы. Уже на следующей неделе будут призывать к уступкам Путину. Однако подчинение требованиям РФ не приведет к тому, что Россия изменит свои планы

"Это ловушка. Я уверен, что на следующих неделях появятся новые пророссийские голоса, которые будут подталкивать общественное мнение к необходимости дать Путину то, чего он хочет, лишь бы он оставил Европу в покое", - отметил глава МИД.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если РФ почувствует слабость цивилизованного мира уже сейчас, последствия будут еще хуже той ситуации, которая есть на сегодня.

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Планы России по Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что планы России по полному захвату украинского государства провалились. Однако агрессор собирается присоединить к РФ уже оккупированные территории, подготовка к, дескать, "референдумам" фиксируется на Донбассе, а также в Херсонской области. "Мероприятия" могут провести 11 сентября.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак полагает, что у главы РФ Владимира Путина есть свои определенные представления относительно сроков войны России против Украины. По его мнению, об этом свидетельствует намерение Москвы провести свои "референдумы" именно осенью, а не сейчас.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж считает, что Москва поставила Киеву ультиматум: либо Зеленский соглашается на условия Путина, либо Россия идет в наступление на ключевых направлениях. Оккупанты собрались захватить Донбасс, однако сталкиваются с дефицитом личного состава.

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