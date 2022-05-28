УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Уступки территорий" в обмен на завершение войны с РФ: Подоляк резко ответил на инициативы с Запада

28 мая 2022, 15:49

Никто не захочет возвращаться домой, пока рядом стоит русский варвар, сказал Михаил Подоляк.

Беженцы Подоляк
Тем, кто предлагает уступить Украине свои территории, нужно создать фонд, и пожизненно обеспечивать 13 млн украинских беженцев - Подоляк / Коллаж УНИАН, Офис президента

Инициаторам "территориальных уступок" Украины в обмен на завершение войны с Россией следует создать общий фонд с целью пожизненного содержания украинских беженцев. Никто из украинцев не захочет возвращаться домой, пока в стране продолжается российская военная агрессия. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что тем, кто предлагает Киеву уступить свои территории и согласиться на новую линию кровавого разграничения, нужно создать общий фонд, чтобы пожизненно содержать 13 миллионов вынужденных переселенцев. Никто не хочет возвращаться домой, пока там находится российский агрессор.

Читайте также"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к Украине"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит русский варвар", - подчеркнул Михаил Подоляк.

На Западе призывают Украину к "уступкам" России

Американские издания Politico и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось о том, что в Западной Европе обеспокоены возможной победой Украины в войне с РФ и призывают "сохранить лицо Москве". При этом существуют и мнения, согласно которым возвращение Украиной всех своих территорий, дескать, является нереальным сценарием.

Американский политик, бывший генеральный секретарь США Генри Киссинджер посоветовал Киеву подумать над уступками по своим территориям в обмен на завершение войны с Россией. В частности, он призвал не вести борьбу за земли, которые были захвачены Москвой до 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Киссинджера и такие идеи на Западе. Гарант отметил, что когда Киссинджеру было 15 лет, и он со своей семьей спасался от нацистов, то не призывал немцев пойти на уступки.

Смотрите видео ТСН – украинцы ради победы Украины не пойдут на уступки России

Главред рекомендует:

переселенцы беженцы Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:42

Россия может обстрелять Беларусь и устроить свержение Лукашенко – InformNapalm

16:30

"Это ей сделает больно": дочь Снежаны Егоровой назвала лучшее наказания для матери-предательницы

16:20

Дочь Заворотнюк впервые рассказала о лечении матери

16:15

Путин хочет переговоров с Украиной: Макрон и Шольц потребовали от президента РФ вывести войскаВидео

16:06

Гороскоп на июнь 2022 года для Львов: большая прибыль, сюрприз на работе и любовный треугольникВидео

Реклама
15:53

"Мы не возьмем их в состав Украины": Данилов высказался о частых "хлопках" в Белгороде и Курске

15:49

"Уступки территорий" в обмен на завершение войны с РФ: Подоляк резко ответил на инициативы с ЗападаВидео

15:42

Новолуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

15:39

Развернули обратно: Порошенко второй раз не выпустили из УкраиныВидео

15:04

Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минутВидео

15:04

Приметы на 29 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:48

"Референдумы" в оккупации и война в Украине до конца 2022 года: в ГУР раскрыли планы Путина

14:38

Изнасиловали и вкололи неизвестный препарат: украинские военные рассказали о пытках в плену РоссииВидео

14:23

Франкенштейны из Кремля: как с помощью биолабораторий Путин расчеловечивает СШАмнение

14:15

Бойцы ВСУ удачно обкатали французские "Цезари": 155-мм снаряды упали на головы оккупантовВидео

14:03

Порошенко второй раз пытается пересечь границу с Польшей - СМИВидео

13:50

"С детства мечтала стать десантником": красавица Ольга стала "глазами" украинской артиллерииВидео

13:49

Мощная помощь ВСУ: США отправят Украине РСЗО HIMARS с дальностью пуска до 300 км – WSJ

13:47

Зеленский рассказал, какой видит победу в войне и что будет с Крымом и Донбассом

13:10

В России был чемпионом, а в Украине стал удобрением: ВСУ ликвидировали оккупанта-пейнтболистаВидео

Реклама
13:08

Эффект бумеранга в действии: солдаты РФ начали массово насиловать россиянок в Белгородской областиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 мая 2022: Львам – успех и деньги, Водолеям – подсказки судьбы

12:45

За крейсером "Москва" пойдут другие корабли: Украина получает противокорабельные ракеты HarpoonВидео

12:23

"Убить украинских детей": Подоляк рассказал, как Мединский проговорился о цели "спецоперации"

12:19

Украина будет воевать с Россией до победного финала: Подоляк назвал последствия бездействия Запада

11:55

Парк артиллерии пополняется: в Украину поступили американские САУ М109

11:51

Россию ждет распад, а Путина уберет сама жизнь: Данилов призвал лишить страну ядерного оружияВидео

11:43

Ненависть к Пугачевой и Галкину в РФ достигла апогея: Примадонну хотят лишить гражданства

11:36

Почему выжившие в Мариуполе хотят вернуться домоймнение

11:07

Армия РФ будет форсировать Северский Донец, чтобы двинуться на Славянск и Краматорск - разведка БританииВидео

11:04

Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской областиВидео

10:34

"Путин не может потерпеть поражение!": Соловьев истерит из-за договоренностей Зеленского и БайденаВидео

10:29

"Думают, что они не на войне": Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении ПутинаВидео

09:40

ВСУ оттеснили оккупантов на Луганщине, поврежден мост между Северодонецком и ЛисичанскомВидео

09:37

Более 20 старших российских офицеров отправились в ад: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантовВидео

09:18

Почему Украине рано радоваться альтернативе ЕС от Великобританиимнение

09:10

Мощные взрывы и пожар в Николаеве, небо затянуто черным дымом - первые подробностиВидео

09:04

"Я просто хотел насолить этим оркам": житель Херсонщины украл "УРАЛ" у оккупантов и передал его ВСУВидео

08:51

"Нетленка" роспропаганды: в РФ возродили фейк о "визитке Яроша"Видео

08:27

Отработала артиллерия ВСУ: десантники из Иваново досрочно закончили "спецоперацию" в УкраинеВидео

Реклама
08:21

Пропагандисты РФ сделали ребенка символом войны в Украине, но опозорились, перепутав флаги

07:38

Надежды пока нет: в Пентагоне оценили шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и РФ

07:15

Оккупация Херсона: известный легкоатлет рассказал, как россияне разнесли вокзал и угрожали магазинамВидео

06:42

ВСУ за сутки приземлили три вражеские цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10Видео

06:31

Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от Россиимнение

06:12

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

05:45

Поставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – экспертВидео

05:11

Валерий Кипелов "топит" за Путина: рокер сделал громкое заявление о войне

04:50

Врежет жара под +40°? Украинцев удивили прогнозом погоды на июньВидео

04:40

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять