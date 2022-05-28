"Уступки территорий" в обмен на завершение войны с РФ: Подоляк резко ответил на инициативы с Запада

Тем, кто предлагает уступить Украине свои территории, нужно создать фонд, и пожизненно обеспечивать 13 млн украинских беженцев - Подоляк / Коллаж УНИАН, Офис президента

Инициаторам "территориальных уступок" Украины в обмен на завершение войны с Россией следует создать общий фонд с целью пожизненного содержания украинских беженцев. Никто из украинцев не захочет возвращаться домой, пока в стране продолжается российская военная агрессия. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что тем, кто предлагает Киеву уступить свои территории и согласиться на новую линию кровавого разграничения, нужно создать общий фонд, чтобы пожизненно содержать 13 миллионов вынужденных переселенцев. Никто не хочет возвращаться домой, пока там находится российский агрессор.

Читайте также"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к Украине"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит русский варвар", - подчеркнул Михаил Подоляк.

На Западе призывают Украину к "уступкам" России

Американские издания Politico и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось о том, что в Западной Европе обеспокоены возможной победой Украины в войне с РФ и призывают "сохранить лицо Москве". При этом существуют и мнения, согласно которым возвращение Украиной всех своих территорий, дескать, является нереальным сценарием.

Американский политик, бывший генеральный секретарь США Генри Киссинджер посоветовал Киеву подумать над уступками по своим территориям в обмен на завершение войны с Россией. В частности, он призвал не вести борьбу за земли, которые были захвачены Москвой до 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Киссинджера и такие идеи на Западе. Гарант отметил, что когда Киссинджеру было 15 лет, и он со своей семьей спасался от нацистов, то не призывал немцев пойти на уступки.

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