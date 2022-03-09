В ЕС начали расходиться во мнениях по поводу членства Украины - СМИ

Также некоторые страны блока поддерживают постепенный отказ от российского ископаемого топлива до 2027 года.
Лидеры Европейского Союза начали расходиться во мнениях относительно одобрения заявки Украины на пути ее членства в сообществе.
Как сообщает британский телеканал Sky News, уже завтра главы государств-членов ЕС должны обсудить запрос Киева о скором присоединении, поданный на прошлой неделе.
В частности, чиновник, участвующий в подготовке саммита ЕС в Версале на условиях анонимности, заявил, что все лидеры выступают за укрепление связей с Украиной.
"Но вопрос в том, найдут ли они консенсус по расширению, что иногда бывает сложнее. Некоторые страны блока поддерживают постепенный отказ от российского ископаемого топлива до 2027 года", - сказал он.
Напомним, заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
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