В МИД раскрыли планы по поездке Зеленского на инаугурацию Байдена

По словам Евгения Енина, власти США пока не определились с форматом инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.
Министерство иностранных дел Украины проводит работу над организацией возможной поездки президента Владимира Зеленского на инаугурацию новоизбранного президента Америки Джо Байдена, которая должна состояться 20 января 2021 года. Переговоры между Киевом и Вашингтоном продолжаются.
Как рассказал замглавы МИД Евгений Енин в интервью изданию Интерфакс-Украина, в Вашингтоне сейчас определяются с тем, в каком именно формате пройдет церемония вступления Джо Байдена на пост президента США.
По его словам, ситуация с инаугурацией американского президента усложняется фактором сложной эпидемиологической обстановки в Штатах. Зеленский может отправиться в Вашингтон при оптимальном развитии событий. Переговоры по этому вопросу уже идут.Читайте такжеВ МИД прояснили вопрос визита Зеленского на инаугурацию Байдена
"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - подчеркнул Енин.
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- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее призвал Вашингтон усилить сотрудничество с Киевом в военном направлении после избрания Байдена. Такие призывы связанными с действиями России в Беларуси, которые представляют опасность для Украины.
- Президент Владимир Зеленский 20 декабря сказал, что новоизбранный президент США Джо Байден хорошо знаком с политической ситуацией в Украине. Поэтому в Киеве надеются, что Вашингтон поспособствует урегулированию российско-украинского конфликта.
- Бывший американский посол в России Майкл Макфол полагает, что США при президентстве Байдена постараются восстановить позиции Вашингтона в Украине.