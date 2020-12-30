В МИД раскрыли планы по поездке Зеленского на инаугурацию Байдена

В МИД допустили визит Зеленского на инаугурацию Байдена в США / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины проводит работу над организацией возможной поездки президента Владимира Зеленского на инаугурацию новоизбранного президента Америки Джо Байдена, которая должна состояться 20 января 2021 года. Переговоры между Киевом и Вашингтоном продолжаются.

Как рассказал замглавы МИД Евгений Енин в интервью изданию Интерфакс-Украина, в Вашингтоне сейчас определяются с тем, в каком именно формате пройдет церемония вступления Джо Байдена на пост президента США.

По его словам, ситуация с инаугурацией американского президента усложняется фактором сложной эпидемиологической обстановки в Штатах. Зеленский может отправиться в Вашингтон при оптимальном развитии событий. Переговоры по этому вопросу уже идут.Читайте такжеВ МИД прояснили вопрос визита Зеленского на инаугурацию Байдена

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - подчеркнул Енин.

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