В МИД России осудили заявления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН

В МИД России осудили заявления Зеленского в ООН / УНИАН

В среду, 23 сентября, в МИД России ответили на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Об этом сообщает Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.

По информации, в Москве отвергли обвинения Зеленского в попытке передела сфер влияния в мире.

"Естественно, отвергаем и осуждаем фантасмагорические заявления главного слуги украинского народа в якобы имеющихся планах (России) по переделу мира", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступление Зеленского в ООН – подробности:

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН в целом и к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу лично.

Видеоролик с выступлением руководителя Украины был опубликован на официальном канале Офиса президента на портале YouTube.

Президент Украины призвал мировых лидеров объединиться в самом скором времени ради общего блага.

В частности, Зеленский заявил:

"75 лет назад основание ООН стало следующим символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не извлечен.

Напомню, что это — не просто война в Украине. Это — война в Европе.

Это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к распределению сфер влияния в мире".