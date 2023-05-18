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В мире есть только два человека, которых боится Путин: бывший КГБист назвал их имена

Ангелина Подвысоцкая
18 мая 2023, 05:10
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Российский диктатор презирает весь политический мир, но только лидеров двух стран он уважает и даже опасается.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Путин боится только двух человек / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин презирает всех представителей мировой политики. В мире есть только два политика, которых Путин уважает и даже боится. Об этом заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, сообщает 24 канал.

Этими людьми являются президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Си Цзиньпин.

Отмечается, что Путин начал уважать Эрдогана после того, как Турция сбила российский истребитель.

видео дня

Что касается лидера Китая, то Путин ему завидует, потому что КНР - большая страна с большим количеством населения.

"Это страна, которая играет в свою игру и в эту игру Путину играть довольно тяжело", – сказал Жирнов.

Возможность устранения Путина в РФ

Ранее Александр Сотник отмечал, что российское окружение боится сдавать главу страны-агрессора Владимира Путина под суд, потому что диктатор может утащить "на дно" всю элиту за собой. Он не исключает, что российские элиты могут убить Путина, чтобы тот вообще не дожил до Гааги. Сотник даже рассказал о слухах об "устранении двойников Путина". По его данным, приказ лично отдавал диктатор.

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов выразил мнение, что элиты РФ даже после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина еще не готовы сдать главу Кремля. Сейчас Путин является фигурой, которая устраивает практически всех представителей российской элиты. Если его уберут, это будет означать разрушение вертикали власти и может привести к гражданской войне в России.

Ранее политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок выразил мнение, что глава Китая может уже знать, кто окажется на месте российского диктатора Владимира Путина. Диктатора РФ может заменить на посту Патрушев или Мишустин, при этом именно с Михаилом Мишустиным встречался китайский президент Си Цзиньпин.

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